CSIT critica "infrautilización" del Cuerpo regional de Bomberos en residencias y la Comunidad lo niega

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Bomberos, federado en CSIT Unión Profesional, ha criticado este miércoles que la Comunidad de Madrid "no está empleando todos los recursos disponibles para hacer frente a la crisis que está viviendo la región en las residencias de personas mayores, infrautilizando a este colectivo como profesionales de Emergencias", algo que el Gobierno regional niega.

"Al contrario de lo que se ha venido realizando en otros Servicios de Bomberos del Estado, los responsables del Cuerpo de Bomberos en la Comunidad de Madrid decidieron reducir a mínimos los operativos, lo que supone una merma activa, de cara a poder realizar más acciones, al objeto de ayudar en la trágica situación en la que se encuentran las residencias", denuncian.

Para este sindicato, la situación que se está viviendo en las residencias de ancianos es "un gran siniestro" en comparación con otros grandes "desafíos" vividos recientemente como el gran incendio de este verano en Cadalso de los Vidrios.

Ahora consideran que se han de utilizar, con la máxima celeridad posible, todos los recursos disponibles que permitan al Cuerpo regional de Bomberos hacer frente a las intervenciones ordinarias y la asistencia a los mayores.

Según este sindicato, actualmente solo cuatro parques de bomberos de los 19 de la Comunidad de Madrid (Valdemoro, Tres Cantos, Aldea del Fresno y Coslada) están actuando en el Plan de Contingencia Integral elaborado por la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, "algo totalmente insuficiente".

"En relación a la recogida y traslado de cadáveres de las residencias, dado que el Parque de Bomberos de Las Rozas es el único destinado a realizar dicha labor, a pesar de las continuas peticiones reclamadas por este Sindicato, así como por parte de los propios bomberos, reiteramos la necesidad de refuerzo y apoyo de otros parques para llevar a cabo este cometido", apuntan.

CSIT Unión Profesional entiende que reforzar los parques con el personal necesario para poder llevar a cabo las tareas indispensables, paliaría, en la mayor medida de lo posible, las consecuencias de esta pandemia. "Sin embargo, según la Jefatura, la bajada de mínimos operativos y la decisión de no mezclar personal entre parques se decide como medida preventiva para evitar contagios entre trabajadores", indican.

El sindicato cree que esta decisión "no tiene lógica alguna, puesto que los bomberos han de juntarse tanto de forma diaria, cuando son enviados a otros parques por ausencia de personal, como en tareas voluntarias (almacén del hospital de IFEMA, desinfección de ambulancias para SUMMA, etc.). Con esta reivindicación, el Cuerpo de Bomberos quiere dejar clara su plena disposición como "servidores públicos", por lo que ven necesario*"denunciar la toma de decisiones unilaterales que se están llevando a cabo por parte de los responsables del colectivo".

El Sindicato de Bomberos y la Asociación Profesional MOBOM han remitido una carta denunciando estos hechos a diferentes administraciones (Ministerio de Sanidad, Federación Madrileña de Municipios, Delegado del Gobierno, Defensor del Pueblo) y grupos políticos de la Asamblea de Madrid, instando a emplear mayor cantidad de recursos disponibles en bomberos en estas obligaciones. "No ponemos en duda la buena intención de la Administración, pero esto no es óbice para que las cosas no se hagan de forma diferente y más efectiva", concluyen.

Por último, exigen para toda la plantilla, además de EPIs, test para la detección del Covid-19, puesto que, hasta la fecha, solo se han realizado éstos al personal con síntomas o en cuarentena, "hecho que ha obligado a muchos trabajadores a pagarse la prueba de su propio bolsillo, al contrario de lo sucedido en Ayuntamiento de Madrid, que está realizando la prueba al 100% de sus efectivos".

EL TRABAJO DE LOS BOMBEROS EN LA CRISIS

Conocido el comunicado, fuentes de la Consejería de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid han asegurado a Europa Press que todas administraciones y equipos de emergencia que actúan en la región rechazan lo expresado por el Sindicato de Bomberos porque este Cuerpo "evidentemente se está haciendo un trabajo muy importante de el combate de la crisis sanitario del coronavirus, basada en la planificación y siempre en colaboración con la Jefatura y coordinado por la Agencia de Seguridad y Emergencias 112".

En materia de residencias, han explicado que los bomberos "no van a todas las residencias sin objetivo alguno", sino que trabajan previamente en una planificación y evaluación profesional para luego actuar, a través de equipos multidisciplinares, en las elegidas.

Allí participan en los equipos de reconocimientos ligeros y pesados de la residencias, en la zonificación y separación de usuarios, en las pautas de actuación al personal de las residencias, reparto de material de protección, etcétera. Todo ello con el objetivo fundamental de llevar un control siempre bajo el mando único del Consejería de Sanidad dentro del plan de choque aprobado, "también en colaboración con Políticas Sociales".

Desde el departamento que dirige Enrique López han señalado que "van a seguir defendiendo el trabajo del Cuerpo regional de Bomberos, "que no están infrautilizados" en esta crisis, sino realizando las labores antes mencionadas pero también dando apoyo al almacén y otras áreas del hospital de campaña de Ifema, desinfectando ambulancia y recogiendo y repartiendo material, además de colaborando con la puesta en marcha, gestión de las morgues.