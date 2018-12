CSIT UP tilda de "inaceptable" la propuesta presentada por Sanidad sobre el cambio horario en Atención Primaria

Actualizado 30/11/2018 11:20:33 CET

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

CSIT Unión Profesional no se opone a acometer un modelo de optimización de recursos en Atención Primaria pero tilda de "inaceptable" la propuesta de la Consejería de Sanidad de limitar las consulta programa en centros de salud hasta las 19 horas.

En un comunicado, el sindicato expone que durante la pasada reunión de la Mesa Sectorial del miércoles la Consejería, a través de la Dirección General de Recursos Humanos señaló que la modificación organizativa tiene como objetivo adecuar el número de profesionales disponibles a las franjas horarias de la demanda y que debe sustentarse en atender "mejor" a los ciudadanos.

Tras un largo debate sobre la idoneidad de adelantar el horario de las agendas del turno de tarde y sus consecuencias, Sanidad explicó que la propuesta consiste en que el turno de tarde tenga un desplazamiento horario y un "retén" rotatorio formado por los trabajadores y que lo considera aplicable en la actualidad, en un tercio de los centros de salud para irlo adaptando al resto.

El sindicato no se opone a la optimización de recursos que, siendo voluntario, ofrezca la posibilidad de beneficiarse a todos profesionales pero ve la propuesta presentada por Sanidad "inaceptable".

"Desde CSIT Unión Profesional consideramos que es la Consejería de Sanidad la que tiene que garantizar la accesibilidad del usuario y a las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial nos corresponde tratar el asunto centrándonos prioritariamente en la repercusión de la propuesta en el plano de las modificaciones laborales que ésta supone para todos los empleados públicos de la Atención Primaria. No podemos asegurar que esta propuesta vaya a mejorar la accesibilidad en función de los datos aportados, pero es la Administración y no los sindicatos de la Mesa, la que tiene la responsabilidad de garantizar al ciudadano una correcta Atención Primaria", ha apuntado.

También reprocha que el documento planteado ayer miércoles no establece cómo se va a poner en marcha este modelo, "es muy impreciso y puede generar muchos conflictos internos". "No deja claro cómo implantará su funcionamiento y, sobre todo, no están todas las categorías de trabajadores especificadas: el personal no sanitario no tiene garantizado el acceso a las medidas", remacha el sindicato para reclamar también un estudio económico sobre la viabilidad del cambio horario.