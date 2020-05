'La Cuarta Sala' del Canal retoma la programación del Año Galdós de manera virtual

Comunidad de Madrid - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

Los Teatros del Canal, presenta esta tarde, a las 18 horas, una nueva pieza de su iniciativa 'La Cuarta Sala del Canal'. En esta ocasión, la actriz Luisa Martín, bajo la dirección de Juan Carlos Pérez de la Fuente, interpretará '1908. Centenario del Dos de Mayo. Al pueblo de Madrid', de Benito Pérez Galdós.

Y es que, en este 2020 se conmemora la muerte, hace 100 años, de uno de los mayores novelistas españoles. Con este motivo, el Gobierno regional ha programado el 'Año Galdós', una interesante y variada oferta de actividades bajo el lema: 'Galdós vive, vive Galdós', y que cuenta con la dirección artística de Juan Carlos Pérez de la Fuente.

Una programación que se ha visto alterada ante la presente crisis sanitaria del Covid-19 y que ahora se retoma de manera virtual a través de esta iniciativa. Aunque Galdós nació en Las Palmas de Gran Canaria, se trasladó a Madrid con 19 años. Esta ciudad le influyó enormemente y se convirtió en ocasiones en un personaje más de sus obras.

El Año Galdós pretende poner en valor la figura y la obra de un autor que ha sido clave en la historia de la narrativa española y, muy especialmente, de Madrid. '1908. Centenario del Dos de Mayo. Al pueblo de Madrid es una alocución dirigida a la Comisión organizadora del centenario del 2 de Mayo de 1908 al pueblo de Madrid y escrita por Benito Pérez Galdós", según se explica en el propio texto.

Esta pieza podrá seguirse a través de la cuenta de Facebook de los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid y en las cuentas de Twitter e Instagram con las etiquetas #SinSalirDeCasa, #ElCanalEnCasa y #LaCuartaSalaCanal.

LA CUARTA SALA DEL CANAL

Desde su estreno el pasado 27 de marzo, La cuarta sala del Canal está permitiendo que los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid continúen con parte de sus actividades de manera no presencial y promuevan la creación artística mientras duren las medidas adoptadas para la prevención del COVID19.

De esto modo, este proyecto está reuniendo la creación de grandes artistas como Blanca Li, directora del centro y encargada de inaugurar La cuarta sala con una pieza titulada She, con motivo del Día Mundial del Teatro.

Por otro lado, este escenario virtual ha contado con Antonio Najarro, exdirector del Ballet Nacional de España, con Pisando flores, que tuvo una gran acogida recibiendo aplausos virtuales de seguidores procedentes de Chile o Países Bajos. Y es que 'La Cuarta Sala' es un ejemplo de la proyección y el alcance internacional que posibilitan esta clase de iniciativas.

También Isabel Coixet ha colaborado con su vídeo 'Llevando medicinas a mi madre', en el que la directora de cine recorría las calles recitando el poema de Lou Reed 'We are the people'; la cantante Edith Salazar interpretó al piano su obra 'Besaré tu piel'; y una propuesta diferente llegó de la mano de la intérprete de danza contemporánea María del Mar Suarez, 'La Chachi', que aportó una escena muy doméstica con su 'Yo me quedo en bata, Mariquilla. Diálogo cuarenteno con una bata'.

La Comunidad de Madrid y los Teatros del Canal cumplen con esta iniciativa un doble objetivo de mantener el contacto con el público y ofrecer un nuevo escenario -a través de Internet- a los creadores, actores, directores, bailarines, coreógrafos, músicos, compositores, escritores, artistas plásticos, fotógrafos y video artistas, que cuentan así con un nuevo espacio público de expresión, intercambio, encuentro y creación.