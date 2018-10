Cuatro corredoras ciegas y sus guías realizarán este domingo el Medio Maratón de la Mujer en Madrid

Publicado 27/10/2018 10:42:19 CET

Cinco corredores ciegos, cuatro de ellos mujeres, y sus guías, correrán este domingo en Madrid el Medio Maratón de la Mujer, ha informado el grupo EDP.

La plataforma compartetuenergia.com ha posibilitado que personas ciegas o con disminución visual grave se unan para entrenar con runners amateurs y que se puedan enfrentar juntos a nuevos retos como esta carrera.

Una de esas parejas está formada por la madrileña Beatriz Pesqueira, invidente a causa de una retinosis, que correrá la modalidad de relevos acompañada de dos guías, María Ángeles García y Natalia.

Tatiana Moreiro, natural de Salamanca, pero estudiante en Madrid, correrá junto a su guía habitual, Federico Fernández, y Ana Lucía, ciega de nacimiento y original de la República Dominicana, correrá junto a su guía Antonio García. Las dos parejas restantes son Manuel Masedo, que realizará el maratón junto a su guía Ana Martín benito y Carmen Soler quien realizará la carrera junto a German Helling.

El atleta maratoniano Martín Fiz, embajador de la plataforma, ha mostrado su satisfacción al poder ser imagen de este proyecto. "Compartir la energía significa también compartir los retos, la superación y la meta. Yo he podido ser guía gracias a Comparte tu Energía y he podido sentir lo que supone correr sin ver, cerrando los ojos, y disfrutado al comprobar lo que todos, no solo los que nos dedicamos a esto, sino cualquier amante del running, podemos hacer por los demás", ha apuntado.

Compartetuenergia.com es una iniciativa social y deportiva que puso en marcha la energética EDP con la colaboración de la ONCE y la Federación Española de Deportes para Ciegos, que sirve como punto facilitador para unir a personas ciegas que quieran correr con otros runners aficionados o profesionales que puedan hacerles de guía.