Cuatro intoxicados leves por humo en el incendio de una vivienda en Alcobendas

Incendio en Alcobendas - EMERGENCIAS COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado intoxicadas leves por inhalación de humo en el incendio de una vivienda situada en el paseo de la Chopera, en Alcobendas, que ha obligado a intervenir a cinco dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid.

Según ha informado Emergencias de la Comunidad de Madrid, todos los intoxicados han sido atendidas por el SUMMA 112 y dados de alta en el lugar.

La primera llamada al servicio de emergencias 112 alertando del incendio se ha recibido a las 15.40 horas. El fuego se ha iniciado en una habitación de un piso situado en la primera planta de un edificio de cuatro alturas.

La vivienda ha resultado muy afectada por las llamas, mientras que algunas de las casas contiguas se han visto afectadas por el humo. Entre los cuatro atendidos se encuentra la mujer que estaba dentro de la vivienda cuando se ha originado el incendio.

Al no poder sofocar las llamas, ha salido del inmueble y ha cerrado la puerta, una actuación que ha contribuido a evitar que el humo se propagara en mayor medida por la escalera y las viviendas anexas.

Los vecinos han podido permanecer confinados en sus domicilios mientras los bomberos extinguían el fuego y procedían a ventilar el edificio.