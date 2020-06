Los centros de educación infantil abrirán desde el 1 de julio con preferencia para padres que no teletrabajen

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los centros del primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años podrán abrir a partir del 1 de julio con la asistencia voluntaria de los niños y con preferencia para los padres que deban acudir a su centro de trabajo.

Así lo han explicado el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno extraordinario, que se ha celebrado en la Real Casa de Correos.

Pese a que tendrán preferencia los alumnos cuyos progenitores deban trabajar fuera de su municipio, eso no significa que en el caso de que alguno de los progenitores esté teletrabajando los niños no puedan acudir, solo que no tendrán esa preferencia de admisión.

Además, se establecerá un protocolo en los próximos días de prevención de cara al próximo curso escolar y de cara a al matriculación en universidades se elaborará un plan de actuación para que se haga con todas las garantías de seguridad.

En el caso de las academias, autoescuelas, centros privados en enseñanza no reglada podrán recuperar su actividad del 21 de junio al 5 de julio con un 60 por ciento de aforo y después de un 75 por ciento.