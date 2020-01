El decano del ICAM dice que el fiscal general debería ser "una persona desvinculada del mundo político"

Publicado 14/01/2020 16:05:23 CET

El decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), José María Alonso, ha afirmado este martes que el fiscal general del Estado debería ser "una persona desvinculada del mundo político".

Así lo ha señalado durante una intervención en el Foro Justicia ICAM en el que se ha posicionado en contra de la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de nombrar a la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado.

Alonso ha señalado que el hecho de que el fiscal general dependa de un Gobierno no es "una cosa atípica" mencionando que en Estados Unidos lo nombra el presidente, si bien ha recalcado que en su caso le parece algo que "estéticamente no le gusta en absoluto".

"Cuando uno tiene de frente a un fiscal pretende que defienda la legalidad beneficie o no a unos posicionamientos, que podrán ser más o menos legítimos, que a eso no entro. Me parece que el fiscal general debería ser una persona desvinculada del mundo político y no pasara directamente de un ministerio tan clave como Justicia a la Fiscalía General", ha aseverado.

A su juicio, esto afecta "formalmente" a la seguridad jurídica. "Tenemos que garantizar que todas las instituciones la tengan", ha subrayando dejando claro que Delgado le parece "una magnífica profesional" sin que ponga en duda su capacidad.

