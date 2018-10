El decano del ICAM ve "un atentado" a la intimidad que se viva en "un Gran Hermano" por las "constantes" grabaciones

Publicado 25/09/2018 14:02:40 CET

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, ha considerado este martes un atentado al derecho de la intimidad de las personas el que se utilicen conversaciones privadas con fines políticos.

Así lo ha dicho en un desayuno informativo en el que se ha pronunciado sobre las grabaciones que están saliendo a la luz de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, con el excomisario José Villarejo.

"El que vivamos en una situación como si estuviéramos en un Gran Hermano donde nadie pueda tener conversaciones con nadie sin tener el riesgo de que se estén grabando supone un atentado al derecho de la intimidad de las personas. Sean quién sean", ha subrayado.

"Que se utilicen grabaciones de conversaciones privadas con cualquier fin me parece reprobable y reprochable. No te puedo dar opinión del contenido. Pero el hecho de grabar y que se esté constantemente en esa historia me parece inadmisible", ha apostillado.