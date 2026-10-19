La consejera de Educación suspende por seguridad un acto en un IES donde se concentraban decenas de manifestantes

Decenas de personas se manifiestan por la educación pública frente a un IES antes de la visita de la consejera, Mercedes Zarzalejo.- EUROPA PRESS

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha suspendido este lunes por "motivos de seguridad" un acto, que tenía previsto celebrar en un instituto público de Vallecas, ante la concentración de decenas de manifestantes que ha tenido lugar a las puertas.

En concreto, un grupo de personas se han concentrado por la educación pública, en el marco de la huelga indefinida que han convocado en el sector en la Comunidad de Madrid, frente al centro escolar en Vallecas que iba a visitar la consejera.

En una concentración improvisada frente al instituto público de Formación Profesional Antonio Palacios, los manifestantes han protestado al grito de 'Huelga indefinida', 'Esta huelga la ganamos' y 'Zarzalejo el que no bote es'.

Los congregados han incrementado sus protestas cuando ha llegado un vehículo oficial a la zona. Pensando que estaba la consejera dentro han rodeado el coche al grito de 'educación pública' mientras lanzaban humo de colores.

Finalmente, la consejera no ha asistido al centro, según han explicado fuentes regionales, por motivos de seguridad y recomendación de la Policía, además de para evitar "problemas de orden público".

Una portavoz del comité de huelga, megáfono en mano, ha lamentado ante los manifestantes que la consejera finalmente no haya asistido porque para ella no son "suficientemente importantes" al grito de 'Zarzalejo dimisión'. "Os animamos a todos a acudir a la concentración en Consejería hoy a las 12 para que la consejera tenga que escucharnos, quiera o no quiera", ha trasladado.

Esta misma mañana decenas de manifestantes por la Educación Pública han cortado a primera hora de la mañana de este lunes la autovía A-3 (Madrid-Valencia).