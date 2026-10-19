Corte de la A-3 en plena hora punta durante el cuarto día de huelga educativa

Archivo.- Decenas de personas durante una concentración con motivo de la huelga en educación, - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Decenas de manifestantes por la Educación Pública han cortado a primera hora de la mañana de este lunes la autovía A-3 (Madrid-Valencia) en el marco de las protestas del cuarto día de huelga educativa en la región.

En plena hora punta, los manifestantes han colocado pupitres a la citada autovía que han obligado a detener el tráfico. Ha sido a la altura del kilómetro 5 de la A-3, en el ramal de salida a la M-30, dentro del término municipal de la capital, han indicado a Europa Press fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los congregados, ataviados con camisetas verdes en defensa de la Educación Pública y las prendas amarillas que caracterizan la huelga en Escuelas Infantiles, han querido así denunciar la "falta de diálogo" por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y "el maltrato institucional" a este colectivo.

El corte ha obligado a detener la circulación en ese punto en plena hora punto, con tráfico intenso en esa zona. Tras una fila de pupitres escolares colocada delante de una gran pancarta en defensa de la Educación Pública, han obligado a detenerse a los vehículos a la altura de Moratalaz.

Pasadas las nueve de la mañana, tras la intervención de la Policía Nacional, los congregados se han retirado de la zona y la circulación ha recuperado la normalidad en esa zona.

Entre las principales reivindicaciones, los sindicatos reclaman reducir el horario lectivo a 17 periodos semanales en Secundaria y FP y a 22 en Primaria, bajar las ratios y reforzar el personal de orientación y atención a la diversidad.

Asimismo, exigen medidas contra la segregación, recuperar las aulas de enlace y eliminar el actual modelo de bilingüismo, así como una subida salarial de 600 euros mensuales, la equiparación retributiva y un complemento de peligrosidad en Educación Especial.

La huelga congrega a todos los niveles de la educación pública excepto el universitario, aunque sí se han sumado plataformas de la Universidad Complutense y de la Universidad Rey Juan Carlos. Está impulsada por CC.OO., CGT, UGT y plataformas como Educación Especial Digna, Menos Lectivas y Queremos FP. Por su parte, CSIF también ha llamado a la huelga y ha organizado actos de protesta paralelos.