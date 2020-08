El Defensor del Paciente denuncia el caso de un trabajador enfermo al que se le negó la PCR y resultó positivo

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación El Defensor del Paciente ha denunciado públicamente el caso de un trabajador enfermo que acudió a su centro de salud para hacerse una PCR, pero se le negó, y finalmente, a petición de la empresa en la que trabaja, se hizo la prueba pagando y resultó positivo.

Tal y como ha relatado en un comunicado la presidenta de la asociación, Carmen Flores, "se trata de un trabajador que no se encuentra bien va al hospital, este le manda a su ambulatorio a que le realicen una prueba y en lugar de esto se le da el alta para que vaya a trabajar".

Sin embargo, la empresa "no le deja entrar a su trabajo y le exige que se realice la prueba (pagando claro)", y "la prueba da positivo", por lo que Flores se pregunta qué hubiera pasado si la empresa hubiera hecho caso al alta del médico.

La empresa se encuentra ubicada en San Sebastián de los Reyes y el trabajador, que reside en Daganzo de Arriba, acudió a Urgencias del Hospital de Torrejón de Ardoz el pasado 3 de agosto, porque, según la persona que ha contactado con El Defensor del Paciente, "se encontraba mal".

"El pasado 17 de Agosto acudió a su centro de ambulatorio, para que le hicieran el PCR para saber si ya había pasado el Covid y no le hicieron ninguna prueba y le dieron el Alta. Él vino a la empresa el día siguiente, pero al decirnos que no le hicieron ninguna prueba y le dieron el alta, no le dejamos entrar y le pedimos una PCR particular, el cual le dio positivo", ha explicado.