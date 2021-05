Delegación del Gobierno permite la caravana de regantes con 15 camiones en Madrid y retiene el resto de vehículos

Señala que se autorizó mil turismos y no 200 camiones

La Policía Nacional ha retenido este lunes al grueso de la manifestación motorizada convocada en Madrid por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) contra el "recorte de caudal del trasvase", aunque finalmente un pacto ha permitido que 15 camiones tomaran parte en el recorrido.

Los agentes impidieron en un primer momento la salida de vehículos desde Ifema Madrid por incumplir las condiciones de la solicitud de convocatoria de la caravana de vehículos hasta la sede del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

El sindicato de regantes había solicitado autorización para una marcha con la participación de mil vehículos turismo, un tractor, una cosechadora de patatas y ocho camiones frigoríficos para realizar un recorrido entre Ifema Madrid y la sede ministerial, pasando por el Paseo de la Castellana.

La Policía ha impedido salir a los congregados el recinto ferial al incumplir las condiciones por las que se autorizó esta protestas, según han indicado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid, ya que en la misma hay 200 camiones, autobuses y tractores.

Desde el sindicato convocante se ha reclamado al departamento que dirige Mercedes González que autorice al menos a participar en la marcha a los 1.500 turismos que permanecen retenidos en Ifema, han indicado desde Scrats. Finalmente, se ha llegado a un pacto entre ambas partes para que participen 15 camiones.

El sindicato realizó una llamada "histórica" para participar en la manifestación "ruidosa" en defensa del trasvase con el lema 'En el Levante, sin el trasvase, desierto y paro'. El presidente del mismo, Lucas Jiménez, censuró la dureza en la negociación con la Delegación de Gobierno de Madrid al no permitir "más de ocho camiones, cuando teníamos ofertas para haber llenado de camiones la capital, ni más de 6 tractores, cuando teníamos ofertas para llevar varios cientos". "Ha sido inflexible, no quería permitir la entrada de ningún vehículo que no fuera automóvil", criticó.

El presidente del Scrats hizo un llamamiento a toda la sociedad para que acuda a esta manifestación, en protesta ante el cambio de reglas de explotación del Tajo-Segura y el incremento de los caudales ecológicos en el río Tajo propuestos por el Ministerio de Transición Ecológica. "Que nadie se quede con ganas de ir a Madrid a manifestarse, no hay ningún motivo para no ir", ha dicho Jiménez, que considera que "estamos en un momento importante para el Levante, en una encrucijada para el Levante".

La comitiva estará escoltada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, según ha dicho Jiménez, quien ha pedido que se respeten las señales de tráfico. No se podrá bajar de los coches, ya que será una manifestación en vehículo.