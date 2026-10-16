Delegación reclama "explicaciones claras" para el cierre de Metro en Sol y pide indicar los obstáculos para la limpieza

Estación de metro de Sol, en la Puerta del Sol, a 10 de octubre de 2026, en Madrid (España). El consejero de Vivienda, Transporte e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha asegurado este sábado que la acampada instalada en la madrile - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Madrid ha señalado que la decisión de la Comunidad de Madrid de cerrar la estación de Metro de Sol requiere de "explicaciones claras", al tiempo que se ha mostrado abierto a "coordinar" las "medidas necesarias" y ha solicitado al Ejecutivo madrileño que indique los puntos de intervención y los obstáculos que "impiden materialmente" las labores de limpieza que requiere el suburbano madrileño.

Fuentes de la Delegación del Gobierno han apuntado que la continuidad del servicio de Cercanías "plantea dudas sobre el alcance de la situación" denunciada por la Comunidad de Madrid y la necesidad real de cerrar el Metro en vista de que Cercanías sigue operando, si bien en "dependencias distintas". Por tanto, pide precisar "qué riesgos concretos" afectan a las instalaciones y por qué no se pueden solucionar con actuaciones de limpieza compatibles con el servicio.

En este sentido, han abundado en que el cierre de Sol es "una decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid a través de Metro", por lo que corresponde al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso explicar los "fundamentos técnicos, las alternativas valoradas y la previsión de reapertura" pues los "miles de ciudadanos madrileños afectados merecen información rigurosa y soluciones reales".

Pese a todo, la Delegación del Gobierno ha trasladado su "disposición a coordinar" las "medidas necesarias" para la limpieza y ha solicitado a la Comunidad de Madrid que indique los puntos de intervención de los trabajos de limpieza, las necesidades de los vehículos y los obstáculos que impiden las operaciones.

"Decisiones de gran calado como el cierre de la estación de Metro de Sol, que pueden suponer un grave impacto en la ciudadanía, deberían estar basados siempre en criterios técnicos y objetivos", han señalado dichas fuentes, que insisten en que la Delegación del Gobierno sigue dispuesta a trabajar con las administraciones en favor de la seguridad ciudadana y la protección del derecho de reunión.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este viernes que el Gobierno regional ha ordenado el cierre de la estación de Sol de Metro de Madrid para realizar "trabajos de limpieza urgentes y de seguridad" y para garantizar la seguridad por la acampada a favor de la vivienda en la Puerta del Sol.

"Lo han solicitado desde prevención de riesgos laborales y los sindicatos. Ahora mismo hay condiciones de insalubridad dentro", ha afirmado la dirigente madrileña, quien ha puesto el foco en la necesidad de cerrar la estación durante este viernes para garantizar la prevención de riesgos laborales.

Este mismo jueves desde el Gobierno madrileño ya avisaron de la "acumulación de orines, excrementos y otros residuos orgánicos en los pozos y accesos de ventilación" por las personas acampadas en el exterior.