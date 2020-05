Delegado Gobierno Madrid lamenta que la Comunidad se saltara "a la torera" las normas en el acto de Ifema

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha lamentado que el Gobierno regional se saltara a la "torera" las normas en el acto de clausura del hospital provisional de Ifema y ha avisado de que "la ley es igual para todos y las normas deben ser cumplidas por todo el mundo.

En declaraciones a Telemadrid, recogidas por Europa Press, Franco ha indicado que están ahora mismo en un proceso de recabar "información precisa y exacta" por si se hubieran vulnerado algunas de las normas básicas, entre otras, las del distanciamiento social entre personas, reguladas en el real decreto de estado de alarma. La policía se encargará de recabar esa información y, en función de los datos que vayan obteniendo, irán actuando.

"Las normas deben ser cumplidas por todo el mundo y la ley es igual para todos. No podemos exigir que algunas personas no puedan despedir a sus muertos y que mucha gente no pueda ver a sus amigos y los representantes institucionales aparentemente saltándose a la torera las normas más elementales", ha sostenido.

Asimismo, el delegado del Gobierno en Madrid ha señalado que no es momento "ni de reproches ni de insultos", sino de "responsabilidad y ejemplaridad".