El delegado pide disculpas por cargas en la UCM y responde a sindicatos policiales que no es "una actuación justificada"

Archivo - El delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha respondido este miércoles a la petición de dimisión de sindicatos policiales reafirmando que las imágenes de las cargas policiales en Ciudad Universitaria en el marco de la jornada de huelga educativa en la región, por las que ha pedido disculpas a la ciudadanía, no corresponden a "una actuación justificada" y exigen "tomar decisiones al respecto".

En concreto, los sindicatos policiales JUPOL y CEP han exigido su dimisión al entender que ha cuestionado la profesionalidad de los agentes en sus declaraciones respecto a las cargas de la Policía Nacional en la manifestación por la educación en la Universidad Complutense y les pone "en el disparadero de la política más sectaria".

Tras remarcar que respeta estas opiniones, Martín ha defendido que estos sindicatos deberían ver las imágenes de las cargas "y darse cuenta realmente de si están representando a la Policía o no". "Creo que una inmensa mayoría de los policías, al igual que una inmensa mayoría de la ciudadanía española, al ver esas imágenes entiende que eso no es una actuación justificada, sino que muy al contrario, hay que tomar decisiones al respecto", ha defendido en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press.

En esta línea, ha recordado que la Delegación ha encargado a la Policía Nacional "una investigación de urgente que clarifique qué es lo que ha sucedido" en el campus de Ciudad Universitaria con esas imágenes de cargas policiales contra los manifestantes "muy duras" y ante las que ha pedido "disculpas" a la ciudadanía. Según ha reafirmado, "no representan ni muchísimo menos" la labor que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizan cada día en el país y, en particular, en Madrid.

En esta línea, ha trasladado su "compromiso absoluto" para "clarificar lo sucedido y adoptar "las decisiones que correspondan para exigir lo que es fundamental, que es el que la proporcionalidad debe estar siempre en las actuaciones policiales".

"Vamos a analizar y vamos a tomar las decisiones que correspondan porque tiene que saber la ciudadanía que el derecho de protesta, el derecho de manifestación, es un derecho fundamental y todas las instituciones, también las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben velar porque ese derecho se pueda ejercer en libertad", ha argüido.

Finalmente, respecto a la petición de la Comunidad de Madrid para modificar el recorrido previsto para la manifestación educativa, que finaliza en la Puerta del Sol, el delegado ha explicado que se ha dado traslado de la misma a la Policía Nacional y se contestará "en breve" al Gobierno regional.

"Lo que debe hacer la señora Ayuso es dejar de buscar tretas para distraer sobre las protestas, para criminalizar a los manifestantes", ha señalado Martín, que ha instado a la presidenta regional a escuchar esta "protesta legítima" en la que se reclaman cuestiones "muy importantes para miles de jóvenes en la Comunidad" que son de su competencia.

Al hilo, ha rechazado que la presidenta regional hable de "la primera huelga política" en la educación madrileña "que no respeta el derecho de los niños, de los alumnos ni al trabajo". "Esta huelga fue convocada el 12 de junio, luego nada tiene que ver con las elecciones porque fue convocada meses antes de que se supiera que Pedro Sánchez la iba a convocar", ha argumentado.

Asimismo, ha remarcado que, primero las educadoras infantiles y luego "toda la comunidad educativa", está reclamando al Gobierno regional "cuestiones esenciales" y ha pedido a Ayuso que deje de responsabilizar de ello al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Creo que está haciendo un ridículo espantoso, pero lo que es más importante, está cometiendo una gravísima irresponsabilidad", ha zanjado.