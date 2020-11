MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La depuradora de Valdebebas tratará las aguas residuales de Madrid Nuevo Norte, ya que dispondrá de la parcela colindante de 42.000 metros cuadrados para su ampliación y contará con un tratamiento biológico de eliminación de nutrientes.

El Área de Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante, ha publicado recientemente el anuncio de información pública para el estudio de impacto ambiental de la adecuación y mejora de esta estación, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

Esta nueva instalación será la depuradora a la que llegarán las aguas residuales generadas por el desarrollo urbanístico de Madrid Nuevo Norte. Inaugurada su primera fase en noviembre de 1982 y ampliada en una segunda fase en 2000, esta instalación hidráulica formaba parte del Plan de Saneamiento Integral de Madrid (PSIM).

Las auditorías realizadas en el Estudio Integral de Saneamiento y Depuración de Madrid, elaborado por el Ayuntamiento, indican que esta ERAR (Estación Regeneradora de Aguas Residuales) está obsoleta.

Se requiere, por tanto, una nueva depuradora con un tratamiento biológico con eliminación de nutrientes que cumpla con todas las nuevas condiciones existentes, tal y como figura en el anteproyecto de la Dirección General de Gestión del Agua y Zonas Verdes.

Actualmente, trata las aguas residuales procedentes de los distritos de Fuencarral-El Pardo (parcial), Ciudad Lineal (parcial), Hortaleza y Barajas, además de las procedentes de una parte de la población de Paracuellos del Jarama.

Además, fue diseñada para cumplir los límites de vertido en zona no sensible y actualmente y con el vigente Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo (2015-2021), la cuenca del Jarama es zona sensible, en especial la masa de agua del río Jarama hasta al Henares, por lo que se requiere una reforma integral para realizar una depuración adecuada y cumplir con los objetivos medioambientales.

La parcela actual que ocupa es de 37.800 metros cuadrados, incluida la zona ajardinada, pero para poder ampliar sus instalaciones se dispondrá de la parcela colindante de unos 41.000 metros cuadrados aproximadamente. La construcción de la nueva depuradora se ejecutará manteniendo en uso la existente hasta la puesta en marcha la nueva instalación.