Desarticulado un narcopiso en Getafe con seis detenidos por un delito contra la salud pública

Sustancias estupefacientes y dinero en efectivo incautado en un narcopiso en Getafe - POLICÍA NACIONAL

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado un punto de venta y consumo de drogas en una vivienda situada en la localidad madrileña de Getafe, donde además detuvieron a seis varones como presuntos integrantes de un grupo criminal dedicado al tráfico de sustancias estupefacientes.

La investigación, que ha corrido a cargo del grupo de Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Getafe, comenzó tras varias semanas de vigilancia en las que observaron que los sospechosos lanzaban las llaves de la vivienda a los consumidores para que pudieran acceder al interior.

La intervención tuvo lugar el 23 de septiembre, cuando los agentes realizaron la entrada y registro en el domicilio tras recibir autorización judicial y con apoyo de la Unidad de Guías Caninos, según ha informado la Policía Nacional.

En el inmueble los agentes incautaron más de 20 gramos de cocaína, más de cuatro gramos de heroína y unos 300 euros en efectivo junto a una báscula y diversos efectos y otros útiles destinados al tráfico y consumo de sustancias estupefacientes.

Los seis detenidos están considerados como presuntos responsables de un delito contra la salud pública y fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.