Destrozan el altar que vecinos levantaron en memoria de Maricarmen en su calle

Destrozan el altar de Maricarmen - SINDICATO DE INQUILINAS DE MADRID

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha denunciado la retirada del altar que vecinos de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada el pasado 23 de septiembre, levantaron frente a su casa en el distrito de Retiro, advirtiendo de que no permitirá que se destruya su memoria.

"Quienes hemos acompañado a Maricarmen los últimos siete años no vamos a permitir que destrocen su memoria de este modo. Pueden intentar destruir un altar y unas velas, pero saben que son incapaces de borrar todo lo que Maricarmen ha sembrado", ha señalado la organización en un mensaje publicado en redes sociales.

El sindicato ha reivindicado así el legado de Maricarmen y ha expresado su rechazo a la desaparición de los elementos colocados en su recuerdo.

Maricarmen fue desahuciada el pasado 23 de septiembre de su vivienda del número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro, donde había vivido durante siete décadas.

El lanzamiento, que se ejecutó en el cuarto intento, puso fin a una larga batalla judicial por el piso, en el que residía desde 1956 gracias a un contrato de alquiler de renta antigua firmado por su padre.

El desahucio de Maricarmen se convirtió en uno de los detonantes de las movilizaciones por el derecho a la vivienda en Madrid y dio lugar a una acampada en la Puerta del Sol, donde activistas y ciudadanos se concentraron para denunciar la situación de vulnerabilidad de la anciana y reclamar una mayor protección para los inquilinos frente a los desahucios.