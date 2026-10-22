Detenidas tres personas en Alcorcón por estafar a una mujer con el timo del tocomocho

Coche patrulla de la Policía Nacional (archivo) - POLICÍA NACIONAL

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres personas, dos mujeres y un hombre, en Alcorcón como presuntas responsables de estafar a una mujer mediante el timo del tocomocho, sustraerle varias joyas y huir a gran velocidad en un vehículo en el que llegaron a circular en dirección contraria.

Durante la operación, los agentes intervinieron las joyas, casi 700 euros en efectivo y diversos útiles relacionados con la estafa, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el 22 de septiembre, cuando los agentes que realizaban labores de prevención de delitos contra el patrimonio observaron cómo una mujer y un hombre abordaban en la calle a una mujer de edad avanzada y, tras mostrarle unos billetes de lotería supuestamente premiados, la acompañaban hasta un vehículo cercano.

La víctima subió a la parte trasera del turismo y, minutos después, salió sola y permaneció en el lugar donde había sido abordada. Los policías hablaron con ella y comprobaron que acababa de ser engañada.

Según su relato, los sospechosos la convencieron para que les entregara una cadena, unos pendientes de oro y su alianza de boda, mientras la increpaban por no tener dinero. A cambio, le dieron un fajo de billetes que resultó estar compuesto por arroz.

Mientras unos agentes atendían a la víctima, otros siguieron el vehículo para interceptarlo. Sus ocupantes emprendieron la huida a gran velocidad y llegaron a circular en dirección prohibida, con maniobras que, según la Policía, estuvieron a punto de embestir el coche policial y arrollar a uno de los agentes.

Tras perseguirlos por varias calles de la localidad, los policías consiguieron detener el vehículo y arrestar a sus tres ocupantes. En la inspección encontraron las joyas sustraídas, fajos de cartulinas que simulaban billetes, gomas, sobres y varios teléfonos móviles, además de cerca de 400 euros en efectivo.

Una de las detenidas llevaba ocultos otros 300 euros bajo la ropa, en la zona de la axila. Asimismo, los agentes comprobaron que la documentación del vehículo había sido falsificada y figuraba a nombre de una persona ajena a los hechos, que desconocía lo ocurrido y presentó una denuncia.

Los tres arrestados han sido puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de delitos de estafa, contra la seguridad vial, usurpación del estado civil y falsedad documental.