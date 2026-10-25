Detenido un joven de 26 años por agresión sexual a una mujer de 22 en la acampada de la Puerta del Sol

Vista general de la acampada por el ‘Decreto Maricarmen’ en la Puerta del Sol, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Decenas de personas siguen acampados en la Puerta del Sol para exigir nuevas medidas para el problema de la vivienda en lo que h - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional ha detenido este domingo de madrugada a un joven de 26 años por agresión sexual a una mujer de 22 en una tienda de campaña de la acampada de la Puerta del Sol.

Los hechos tuvieron lugar la pasada madrugada cuando el varón de se metió en una tienda de campaña y le realizó tocamientos a una joven, han informado fuentes policiales a Europa Press.

La chica le recriminó su actitud y tras ello, el agresor se puso violento con un joven que se encontraba en ese momento en la misma tienda y que también le había reprochado su comportamiento. Las mismas fuentes señalan que el agresor se abalanzó sobre el joven, lo que provocó un enfrentamiento entre ambos.

Tras avisar a Policía Nacional por lo sucedido, agentes del Cuerpo le detienen sobre las 6.30 horas y aún se encuentra a la espera de pasar a disposición judicial.