Diez ediles del PP acompañan a Almeida en su lista, que deja fuera a Percival Manglano y recupera a Borja Fanjul

Actualizado 17/04/2019 18:54:20 CET

Entre los 25 primeros, 14 repiten de la candidatura del 2015

Un total de diez ediles del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid estarán en la lista del actual portavoz y candidato de esta formación a la Alcaldía, José Luis Martínez-Almeida, que deja fuera a Percival Manglano y recupera a Borja Fanjul, que había dejado el Grupo esta pasada legislatura y será el número 6 en la lista.

Así, los concejales Paloma García Romero, Almudena Maíllo y Álvaro González ocuparán los puestos 7, 8 y 9 respectivamente en la lista de Almeida para el Consistorio madrileño. El número diez es Cayetana Hernández de la Riva, proveniente del Senado.

Será la vicesecretaria de Programas y Estudios del PP, Andrea Levy, la número 2 del candidato 'popular'. Entre los 25 primeros figuran 15 mujeres, proporción máxima que permite la ley. Además, la mitad de los componentes de la misma son menores de 45 años.

Estos nombres vienen a completar los anunciados esta misma semana. El exalcalde de Madrid José María Álvarez del Manzano cerrará la lista, en la que entran como número tres la jefa de campaña de Almeida y edil portavoz de Seguridad, Inmaculada Sanz; el exedil y consejero delegado de Metro, Borja Carabante y la consejera de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo, número 5.

HENRÍQUEZ DE LUNA NO REPITE

Fue este lunes cuando el ya exportavoz adjunto del Grupo, Íñigo Henríquez de Luna, dimitía de su cargo y abandonaba el PP después de que Martínez-Almeida le comunicara que no contaba con él al no dar "el perfil" requerido para el Grupo. Este mismo miércoles, De Luna ha reconocido que ha sido "tanteado" por "varios partidos".

Además, Henríquez de Luna ha reprochado el trato recibido por el partido tras conocerse su marcha. "Donde no me quieren, me voy", ha reiterado estos días.

Tampoco formará parte del Grupo en la nueva legislatura tras el 26 de mayo Percival Manglano, uno de los ediles 'populares' más polémicos dentro de Cibeles y en las redes sociales. El concejal ya comunicó a Almeida hace tiempo que no quería repetir en listas, por lo que no forma parte de las mismas por propio deseo.

Sí repiten en el Grupo los concejales Isabel Rosell, que esta legislatura ha ejercido como portavoz de Cultura, e irá en el puesto 16, y Orlando Chacón, que ocupará el 17. Isabel Martínez-Cubells, como el 19; Beatriz Elorriaga, en el puesto 20, y Ana Román, en el 21, también vuelven a ver su nombre en la lista del PP al Ayuntamiento de la capital. El edil José Luis Moreno va en el puesto 24.

Por su parte, los asesores municipales Sonia Cea y José Fernández Sánchez ocuparán, respectivamente, los puestos 11 y 12. El puesto 22 será para el también asesor Carlos Segura y mismo cargo ocupa Ignacio Pezuela, número 18.

Además, la asesora en la Asamblea de Madrid Loreto Sordo será el número 14 en la lista, mientras que Javier Ramírez, de PP de Retiro, ostentará el puesto 15. Entra también en lista, puesto 13, la viceconsejera de Presidencia Blanca Pinedo Texidor.

"UN MADRID MÁS LIBRE"

Una vez se hizo pública su candidatura, Almeida se reivindicó como la "alternativa" a Carmena que hará de la ciudad "la capital de la España constitucional, más libre", que "mira al siglo XXI" y no "reescribe el pasado".

Además, Almeida busca con esta lista "un Madrid más libre, en el que las políticas se centren en las personas, y en el que los madrileños puedan llegar donde quieran llegar" partiendo del mismo sitio.