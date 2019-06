Las diputadas de IU piden al Estado un "compromiso real" para que Telepizza aplique la subida del SMI a sus empleados

Publicado 29/06/2019 20:13:23 CET

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las diputadas de IU en la Asamblea de Madrid, Sol Sánchez y Vanessa Lillo, han pedido esta tarde al Gobierno central un "compromiso real y no solo apuntarse tantos" para que Telepizza aplique la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 900 euros aprobada a principios de años a todos sus empleados.

Las parlamentarias, pertenecientes al Grupo de Unidas Podemos, han acudido esta tarde a una concentración a las puertas de una de estas pizzerías en la calle Princesa de Madrid. Sánchez ve "muy revelador que sean las plantillas más precarizadas las que se movilizan para exigir que se cumplan la ley".

"Es tremendamente importante no solo conseguir sobre el papel la subida del SMI. Si verdad existe un compromiso contra la brecha salarial y a favor de ese 14 por ciento de trabajadores pobres en España lo que puede hacer el Gobierno es ayudar y exigir que se cumpla la Ley. No solo queremos titulares, sino dignificar la vida de la clases trabajadora y de las familias que no puedan llegar a final de mes. Eso se demuestra con actos, no con declaraciones grandilocuentes que no solucionan la vida a la gente en su día a día", ha añadido.

Por su parte, Vanessa Lillo ha mostrado todo su "apoyo y solidaridad" con la plantilla de Telepizza Zaragoza por esta "jornada de huelga histórica por una causa tan justa que es que quieran cobrar lo que dice la ley tras la subida del SMI, algo que la empresa no quiere hacer a pesar de haber triplicado los beneficios".