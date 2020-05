Diputados de Más Madrid afean a Higueras que se desmarque de donaciones salariales porque es "forma de hacer política"

Sabanés defiende que "nada ni nadie" les debe distraer de "lo prioritario", como el "acuerdo de reconstrucción para Madrid"

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Diputados autonómicos de Más Madrid han afeado a la portavoz orgánica de la formación en el Ayuntamiento de la capital, Marta Higueras, que se desmarque de las donaciones salariales porque, como ha apuntado el portavoz regional de la plataforma, Pablo Gómez Perpinyà, "no sólo es un compromiso ético, también es una forma de hacer política".

En la tarde de ayer Higueras anunció a través de Twitter que no participará en el proceso de constitución de Más Madrid "como partido político" que arrancará este mes de junio, ni en su desarrollo posterior. Entiende que hay "otras formas de hacer política" y que la plataforma nació para "superar siglas y las lógicas de partidos". Sí mantendrá su acta de concejala y su puesto como portavoz orgánica.

En una entrevista en Eldiario.es, recogida por Europa Press, Higueras señalaba ayer sobre las donaciones salariales que continuará con ellas pero no dirigidas al futuro partido sino a "las que

van absolutamente dirigidas a hacer actos en los distritos, en los barrios, a mejorar la situación de la ciudadanía, no se van a dejar de hacer".

"Otra cosa es si ese partido, al que no me voy a afiliar y en el que no voy a participar de su creación, tiene una carta financiera. Yo no tengo que estar sujeta a esa carta financiera puesto que no me he afiliado a ese partido. Yo estoy sujeta a la carta financiera del grupo municipal", aclaraba la edil.

Perpinyà, por su parte, contestaba que, desde el inicio, una de las señas de identidad de Más Madrid es la limitación salarial, que "no sólo es un compromiso ético, también es una forma de hacer política". "Respeto a quien rechace esta limitación pero no lo comparto", apostillaba el portavoz autonómico.

"Vaya, parece que no todo el mundo estaba de acuerdo con donar parte del salario para que funcione la organización", opinaba por su parte el diputado regional Héctor Tejero a través de un tuit.

Su compañero Jorge Moruno recordaba por la misma vía que Más Madrid no le debe nada a los bancos porque cuentan con la confianza de la gente, confianza en forma de microcréditos durante la campaña municipal y autonómica de 2019 que alcanzó un total de 390.908 euros. Este dinero ya ha sido devuelto. "Esto puede hacerse porque existe una carta financiera que nos da autonomía pero no todo el mundo está de acuerdo", recriminaba Moruno.

La diputada de Más País Inés Sabanés defendía ayer en Twitter, y con menciones a Más Madrid, Más País, Equo y al diputado Íñigo Errejón, que "nada ni nadie" les debería distraer de "lo prioritario", como es el "acuerdo de reconstrucción para Madrid y para el país, que las ayudas lleguen cuanto antes, salvar el empleo, contener la pandemia o reforzar la sanidad pública".

Sabanés ocupó el número 3 de la lista de Más País, por detrás precisamente de Marta Higueras. La diputada optó por dejar el acta de concejala y salir de Cibeles con dirección al Congreso mientras que Higueras abandonó cualquier opción de trayectoria nacional una vez pasadas las generales quedándose en el Ayuntamiento como portavoz orgánica de Más Madrid.