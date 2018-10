Dirección regional de Podemos dice que Ruiz-Huerta ha hecho un "gran trabajo" y la invita a entrar en la lista electoral

Publicado 08/10/2018 18:27:04 CET

La dirección de Podemos en la Comunidad de Madrid ha afirmado este lunes que la ya exportavoz parlamentaria, Lorena Ruiz-Huerta, ha hecho "gran trabajo" estos años en la Asamblea de Madrid, por lo que consideran que es "un gran activo" para el partido.

La cúpula autonómica del partido se ha visto "sorprendida" por la noticia, ya que han confesado a Europa Press que "no la conocían previamente". Los que sí sabían de sus intenciones eran los diputados de la corriente anticapitalista, de la que Ruiz-Huerta es afín, que no han debido de comunicar lo que iba a ocurrir a sus compañeros.

La exparlamentaria ha asegurado que antes de dar a conocer su dimisión públicamente ha llamado al secretario regional de Podemos, Ramón Espinar, quien, "por razones personalísimas" no ha podido atenderla al teléfono. Esas razones, han indicado las mismas fuentes, es que Espinar acaba de ser padre.

La dirección regional de Podemos no ha querido entrar en polémicas sobre los argumentos y las acusaciones lanzadas por Ruiz-Huerta y los anticapitalistas sobre la gestión política del partido. "Nosotros no podemos hacer más que respetar esta decisión. Ha hecho un gran papel, pero a veces las cuestiones personales cuentan mucho y no podemos más que respetarlas", ha insistido.

A pesar de haber abandonado su acta y cargo, las mismas fuentes han señalado que les gustaría contar con ella en la lista electoral de Podemos para las próximas elecciones autonómicas. Este ofrecimiento también se lo ha formulado en varias ocasiones el candidato a la Presidencia regional, Íñigo Errejón, después de que Ruiz-Huerta y los anticapitalistas renunciaran a participar en los primarias. "Ella sabe que siempre va a tener las puertas abiertas", ha señalado.