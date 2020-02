El director general de Avalmadrid asegura que tomarán "todas las actuaciones jurídicas" para recuperar el dinero

Publicado 18/02/2020 14:27:04 CET

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general de Avalmadrid desde 2018, Pedro Embid, ha asegurado este martes que desde el ente público tienen "el mayor interés" en recuperar el dinero de las operaciones fallidas y que se tomarán "todas las actuaciones jurídicas" que puedan en este sentido.

Así lo ha señalado en la Comisión de Investigación sobre esta Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) al ser preguntado por la diputada socialista Pilar Sánchez Acera sobre si "se va a hacer algo más" para recuperar el dinero, entre otros, de la empresa de MC Infortécnica, de la que era accionista el padre de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Dentro de las actuaciones posibles se analizará y se verá qué se puede hacer. Usted está suponiendo que no lo hemos hecho. En esta operación se han hecho las actuaciones que cabía hacer", ha remarcado Embid.

Mc Infortec fue estudio de análisis, junto a otras operaciones, de un estudio sobre las posibles consecuencias jurídico penales de los accionistas de estas empresas --encargado por Embid--; al respecto el diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez ha puesto el foco en que se explicitaba que se estudiase las posibles repercusiones para los "herederos" de los "deudores fallecidos" de MC Infortécnica, entre los que figura Ayuso. "Habían fallecido dos avalistas ya de esa empresa cuando se encarga", ha zanjado Embid.

"UN CAMINO DE ESPINAS"

Al respecto de su gestión como director general de Avalmadrid ha destacado que nunca ha tenido "ninguna injerencia" por parte de la Comunidad de Madrid para que aprobase alguna línea o algún aval y que ha sido un "camino de espinas".

Sobre su supuesto cese, que anunciase el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, durante una entrevista no fue motivado por "desavenencias graves ni leves", que su rechazo a firmar la denuncia remitida a Fiscalía para denunciar irregularidades en un grupo de concesiones se motivó porque era "una decisión del consejo" --a cuyas reuniones es invitado permanente, pero no tiene voto--.

"No voté en ese tema y no hice valoración alguna. No califiqué la denuncia como política. No estuve en frente ni furibundamente con el consejo de administración. Estaba de acuerdo, gestioné el análisis forensic y el jurídico penal, para que el se tomase la decisión oportuna", ha remarcado Embid, quien ha proseguido asegurando que no hizo valoración en "en ese momento ni ahora".

Por otro lado ha explicado que la Comunidad de Madrid ha ingresado desde 2004 47 millones de euros en la entidad como socio protector, que se han desglosado en 25 millones de euros a líneas específicas y 21,7 millones de euros en aportaciones al fondo de provisiones técnicas --lugar a donde van los beneficios del ente y con el que puede responder ante incumplimientos--.

Estos ingresos, según ha remarcado el diputado de Vox José, son los que mantienen a Avalmadrid con "beneficios" frente a la tasa de morosidad que ronda el 16 por ciento, según ha expuesto Embid, quien ha destacado que "está levemente por encima de la media" del resto de SGR.

UNA ENTIDAD PRIVADA CON INGRESOS PÚBLICOS

Aún así, ha subrayado que en los últimos años ha habido una "bajada de riego vivo" y del número de operaciones ante el "ruido mediático y daño reputacional" a Avalmadrid, pero ha incidido en que actualmente garantizan la función de la SGR de "mantener a flote" y apoyar a pequeñas y medianas empresas. "Avalmadrid es eficiente, tenemos ejemplos de éxitos", ha precisado Embid.

"Tenemos un resultado de explotación en números rojos, la presidencia la pone la Comunidad de Madrid y el vicepresidente del Gobierno se planteaba cerrarlo. Si el fondo de provisiones lo pone la Comunidad, se reavala por CERSA que es estatal y no hay ánimo de lucro, ¿cómo se puede decir que es una compañía privada"", ha cargado el diputado frente Embid que argumentaba que la ley reguladora de las SGR establece que son de "ámbito mercantil".

El carácter público o no de Avalamadrid, que ha sobrevolado las tres sesiones de esta Comisión, enfrenta al PP con la oposición. En esta clave se ha expresado el portavoz del PP en esta comisión, Pedro Muñoz Abrines, quien ha remarcado que el Banco de España rechazó la pasada semana acudir a la sesión de la comisión de este viernes porque les "corresponde a ellos fiscalizar las SGR".

"La comisión por eso no tiene sentido. Además ha dicho que no podemos controlar lo que hace el Banco de España. Esta comisión hay que cerrarla porque la inmensa mayoría de los comparecientes están acogidos al secreto profesional de este entidad privada, ha remarcado.

A esta actitud la ha calificado el diputado de Más Madrid de "atrincherarse" en que no se tiene "acceso a toda la información" del consejo de Avalmadrid al "considerarla privada" cuando ha recibido "casi 47 millones de euros" de la Comunidad de Madrid. "Si PP levantase la censura evidentemente habría casión de identificara a quienes tomaron las decisiones y exigir responsabilidades", ha zanjado.

También ha cargado contra ello el portavoz adjunto de Unidas Podemos IU Madrid en Pie Tito Morano, quien ha puesto el foco en que desde la entidad se daban avales que se "sabía que iban a salir mal"; una cuestión "irregular". "Lo que está claro es que durante mucho tiempo con fondos públicos se han hecho operaciones oscuras y es muy casual que siempre sean con gente vinculada al partido", ha deslizado Morano.

Unas prácticas que redunda en el "descrédito" de la institución según Bartolomé, quien considera que la "línea de defensa" del PP se basa en que no esté considerada como privada Avalmadrid para que prescriban los hipotéticos delitos, algo "muy triste".

En el caso de la diputada de Ciudadanos Ana Isabel García ha defendido que sigue siendo "importante" la existencia de esta SGR para las pyme y confía en que se puedan recuperar parte de los fondos perdidos.

A la sesión también ha estado citado Javier Gilsanz Usunaga como representante de Landwll-PwC perro se ha negado a responder a las preguntas de los diputados amparándose en el secreto profesional.