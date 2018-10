El director de la Policía Municipal sobre las oposiciones de ascenso a comisario: "Soy un aspirante más"

Publicado 19/09/2018 17:46:40 CET

El tribunal será independiente, con profesionales de la judicatura y la policía. El de hace tres años estuvo presidido por Álvarez Conde y con Alicia López de los Mozos como secretaria

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Policía Municipal, Andrés Serrano, ha declarado que se presenta a las oposiciones de ascenso a comisario ahora, cuando se convocan, algo que no sucede todos los años, y que lo hace siendo "un aspirante más".

El tribunal será "independiente", con profesionales de la judicatura y la policía. El de hace tres años, ha recordado tras la comisión de Salud, Seguridad y Emergencias, estuvo presidido por Enrique Álvarez Conde y tuvo a Alicia López de los Mozos como secretaria, ambos inmersos en la investigación judicial por los máster de la Universidad Rey Juan Carlos.

Andrés Serrano ha subrayado que él no ha ascendido con Ahora Madrid: es policía municipal desde hace 36 años y ascendió a cabo con el CDS y a sargento, subinspector y oficial con el PP. "Y ahora me presento porque es cuando salen las plazas, porque no salen todos los años", ha aclarado.

Serrano ha recordado que el artículo 87 del Estado Básico del Empleado Público establece que los poderes públicos tienen que velar por que los funcionarios que se encuentran en situación de servicios especiales no sean menoscabados en sus derechos cuando se vayan a promocionar. "Ese artículo está diseñado para que los funcionarios puedan promocionar y no perder su carrera administrativa. Yo me he abstenido de mis competencias y no tengo ningún conocimiento sobre esa cuestión", ha declarado Serrano a preguntas de la prensa.

"Soy un aspirante más", ha indicado, después de defender que las leyes en España "protegen a esos funcionarios que en un momento dado ejercen como cargos públicos". El director de la Policía Municipal ha remarcado que se ha abstenido en todo lo relacionado con el tribunal de la oposición, figura que recoge la ley de procedimiento administrativo.