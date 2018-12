El dispositivo del Samur para Copa Libertadores empieza mañana en el centro por posibles concentraciones de aficionados

Publicado 07/12/2018 15:16:03 CET

MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo del Samur-Protección Civil para la final de la Copa Libertadores empezará este sábado por la zona Centro de la capital, donde estarán en prevención, ante la previsión de concentraciones de aficionados de los equipos argentinos que se enfrentan el domingo, el River Plate y el Boca Juniors.

El responsable del dispositivo del Samur, Juan José Jiménez Mediavilla, ha explicado a los medios que el despliegue es "importante" este sábado por la zona Centro "en prevención de que los aficionados se concentren en algún sitio" y aunque "estén de modo festivo, habrá que estar pendiente de ellos".

El responsable del Samur se refería así a algunas de las quedadas que se están moviendo por las redes sociales, como la de los aficionados del River Plate, que estarían planeando quedar a partir de las 19 horas en la Plaza Mayor.

Preguntado por si ya han tenido que atender en el centro a algún aficionado, ha explicado que ahora mismo se encuentran "mezclados entre la gente" y no han detectado "de momento nada". Además, ha recordado que hay ciudadanos argentinos que de por sí están en Madrid y aunque hay "más núcleos, no tiene nada significativo".

RESTO DE DISPOSITIVO

El dispositivo continúa el domingo por la mañana, donde desplegarán unidades en las 'fan zone', ubicadas en Nuevos Ministerios y en la plaza de Cuzco; en el Metro y en "las plazas importantes de la zona Centro". Después, a partir de las 15 horas, se le suman los alrededores del estadio, y ya después del partido, estarán pendientes de la salida.

Como ha explicado Jiménez Mediavilla, van a trabajar en dos líneas de actuación. Por un lado, destaca la cobertura sanitaria centrada en unidades básicas y móviles, donde, además, tendrán la oportunidad de montar cuatro puestos avanzados en distintos puntos de forma simultánea por si fuera necesario.

Por otro lado, y es lo que Jiménez Mediavilla ha recalcado como "núcleo fuerte", estarán con ocho unidades de disturbios urbanos por parte del Servicio de Atención Sanitaria de Urgencias del Ayuntamiento de Madrid especializadas en trabajo con aficiones de fútbol y otros colectivos calificados como "violentos". "Son la parte más movible, pendientes de cualquier incidencia", ha apostillado.

En este sentido, ha explicado que este despliegue supone el "doble de refuerzo" que un partido de Champions y reforzado de una final de una Copa del Rey o del de una Champions, como la que albergó ya el Santiago Bernabéu hace cinco años.

No obstante, ha admitido que "les preocupa" que los aficionados no son los que habitualmente "vienen a este campo" y a diferencia de las aficiones de otros equipos europeos, a estos no los conocen, por lo que están "un poco expectantes" por saber "cómo son y cómo se comportan" ya que es una "experiencia nueva". "Es una afición nueva, un reto nuevo porque nunca se había cubierto una Copa Libertadores", ha admitido.