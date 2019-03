Dos militantes de Vox intentan "reventar" un acto de Díaz Ayuso en Paracuellos con insultos y gritos

Publicado 27/03/2019 21:27:00 CET

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos militantes de Vox han intentado "reventar" un acto de la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en Paracuellos del Jarama después de que hayan interrumpido su intervención con "insultos y gritos", según fuentes de la candidatura de Díaz Ayuso.

La política madrileña se ha trasladado esta tarde a esta localidad para reunirse con comerciantes y con simpatizantes del partido de la mano del candidato a la Alcaldía, Tomás Serrano.

Sus palabras se han visto interrumpidas por el grito de dos personas, que al parecer pertenecen al partido liderado por Santiago Abascal.

La dirigente madrileña ha callado y tras resolverse el incidente, ha continuado con su oratoria. Los insultos hacían alusión a su apoyo a la Ley LGTBI de Madrid aprobada por la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes.

Tras el acto, Díaz Ayuso ha criticado lo sucedido en su cuenta de Twitter. "Espero que no sea una moda de Vox reventar actos del PP como me acaba de suceder en #Paracuellos de Jarama, Madrid", recoge uno de sus tuits lanzados en esta red social.

"He venido a estar con vecinos y afiliados que no tienen por qué sufrir agresiones verbales y tensión en su propio pueblo. Así no, señores de Vox", agrega.

Durante su visita a esta localidad, la candidata del PP a la Presidencia madrileña ha propuesto un programa para "los pequeños comercios, para las familias, para los autónomos y para los mayores".

"Hay dos modelos de gestión la del PP, que cuando está al frente de un Ayuntamiento crea infraestructuras, o la gestión de municipios donde una unión de partidos están haciendo una gestión nefasta", ha reseñado recalcando que este municipio está "realmente abandonado".

"Vamos a hacer un cambio", ha subrayado aludiendo al candidata para esta localidad, Tomás Serrano. "Y una gestión municipal como nunca. Vamos a conectar este estupendo municipio con la Comunidad y la capital", ha reseñado la candidata popular, quien ha indicado que también se ha reunido con comerciantes porque en su programa propone revitalizar los comercios de la comunidad de Madrid.