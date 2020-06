Ecologistas aplauden la sentencia que "no admite pasos atrás en la protección de la salud" con Madrid Central

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha recibido con satisfacción el refrendo de Madrid Central por los tribunales con una sentencia en la que "el juez no admite pasos atrás en la protección de la salud o del entorno".

Para la organización, esta sentencia judicial es una "magnífica noticia que da la razón a quienes defienden el derecho de las personas que viven en Madrid a respirar aire limpio frente a quienes priorizan el supuesto derecho a circular con vehículos contaminantes, aún a costa de la salud de los demás".

"Esperamos que el Gobierno municipal recapacite y definitivamente abandone sus planes para desmantelar Madrid Central, al tiempo que pone en marcha con decisión las medidas del vigente Plan A en todo el territorio municipal", han deseado en un comunicado.

Ecologistas en Acción de Madrid interpuso medidas cautelarísimas contra el acuerdo que pretendía imponer una moratoria en las sanciones. Ahora el magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 24 de Madrid dicta sentencia confirmando aquellas disposiciones cautelares: la suspensión de multas que se aprobó en Junta de Gobierno y que puso en práctica el Ayuntamiento no se ajusta a derecho y se anula el acuerdo en el que se aprobaron.

En Ecologistas aplauden argumentos judiciales como que "los supuestos problemas con las multas no implicaban una necesidad de suprimir el funcionamiento de Madrid Central; que el Ayuntamiento no acredita debidamente que el número de incidencias fuera inmanejable o que no se entiende la incompatibilidad que alegaba el Gobierno municipal de hacer una auditoría con el hecho de mantener simultáneamente el funcionamiento de la zona de bajas emisiones".