Ecologistas denuncia al Ayuntamiento de Boadilla por construir un aparcamiento sobre una vía pecuaria

Publicado 06/11/2018 16:41:49 CET

El Consistorio asegura que son trabajos de "adecuación y mejora"

BOADILLA DEL MONTE, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha denunciado ante la Subdirección General de Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la "construcción" de un aparcamiento para automóviles sobre la vía pecuaria Vereda de la Cueva de la Mora, en Boadilla del Monte.

Según la organización ecologista, la obra en cuestión se está ejecutando en la zona comprendida entre la Avenida de Madrid y el Arroyo del Nacedero o de la Vega, y se incluye en el proyecto denominado Remodelación del parque El Caño y el aparcamiento de Paseo de Madrid, cuenta con fondos europeos FEDER y tiene un presupuesto de 1.461.331 euros.

"Paradójicamente, los fondos europeos que financian la obra se incluyen dentro del objetivo "conseguir una economía más limpia y sostenible", aseveran.

Según los cálculos realizados por la organización denunciante, la zona de vía pecuaria "afectada por la obra" posee una longitud de unos 135 metros y una superficie aproximada de 2.800 metros cuadrados. "Este terreno ha sido usurpado al dominio público pecuario, o lo que es lo mismo, al conjunto de la ciudadanía madrileña", puntualizan.

Desde Ecologistas en Acción, sus responsables indican que la denuncia fue presentada con fecha de 17 de octubre, pidiendo el inicio de un "expediente sancionador y la paralización cautelar urgente" de las actividades que afectan a la Vereda de la Cueva de la Mora. Además anuncian que no descartan "acudir a la Fiscalía de Medio Ambiente".

"Ecologistas en Acción lamenta la pasividad e inacción de la Subdirección General de Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, administración competente en vías pecuarias, que a pesar de tener conocimiento de estas infracciones contra la legislación pecuaria, al menos desde el pasado día 30 de julio, no ha sido capaz, o no ha querido, poner coto a estos hechos", aseveran.

"ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA VEREDA"

Al respecto, en declaraciones a Europa Press, fuentes municipales han explicado que los trabajos que se están realizando son para "adecuar y mejorar" la vía pecuaria de la "Vereda del Cerro de la Mora".

"Sorprende que Ecologistas en Acción denuncie al Ayuntamiento por esta actuación porque las obras que se están haciendo están adecuando y mejorando la Vía Pecuaria "Vereda del Cerro de la Mora", Los trabajos que se están haciendo están mejorando el transito, demoliendo la nave de obras y el vallado que existía anteriormente, dejando así expedita de todo tipo de obstáculos la citada vía pecuaria", detallan.

Estas fuentes han indicado que en una primera parte "se mantiene" el camino actual de zahorra y luego "se le da continuidad" con adoquinado rústico por la calzada, manteniendo el arbolado lateral existente. "Todo esto cumplimentado con una nivelación de cotas del terreno, dando mayor amplitud e identificando los 20,89 metros de anchura de la vereda por medio de señalización dentro de la zona afecta por la obra", señalan.

Además, afirman que "se está procediendo" a acondicionar los caminos en base a las vía pecuaria de la Vereda del Cerro de la Mora prevista en el Plan del año 2015, mediante zahorra artificial, así como también se ha previsto la nueva señalización y carteles informativos, que serán instalados en el momento en que sea efectivo el nuevo trazado, previa tramitación y aprobación por parte de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.

LEY DE VÍAS PECUARIAS

Por su parte, Ecologistas en Acción alude a la Ley 8/1998 de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, que "prohíbe expresamente" las ocupaciones o instalaciones de cualquier tipo no autorizadas, así como el asfaltado o procedimiento semejante que desvirtúe su naturaleza; y a la Ley estatal 3/1995 de Vías Pecuarias que califica como "infracción muy grave" la edificación o ejecución no autorizada de cualquier tipo de obra, así como la ocupación de las mismas sin el debido título administrativo, no pudiendo desdeñar además, la posible comisión de un delito contra el dominio público, tipificado en el artículo 319 del Código Penal.

"Ecologistas en Acción teme que la paralización que aqueja a la Consejería de Medio Ambiente pueda estar relacionada con la relevancia política del alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol que además es diputado nacional, vicesecretario territorial en el comité ejecutivo del Partido Popular de Madrid y una persona próxima a Pablo Casado", detallan.

La organización asegura que este año, coincidiendo con el XX aniversario de la Ley 8/1998 de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, ha incrementado y reforzar su actividad en la defensa y reivindicación del "valioso patrimonio" que representan cañadas, veredas, coladas y demás elementos que conforman la red de Vías Pecuarias.

Para ello, están "identificando detalladamente" los "problemas que las aquejan" y promoviendo "alternativas capaces de revertir el lastimoso estado" en "el que se encuentran".

"Propuestas que pasan por incrementar la insuficiente dotación presupuestaria, reforzar su peso institucional, actualizar algunos de los procedimientos administrativos y de policía adaptándolos a los avances científico-técnicos, y claro está, comprometiéndose sin reservas en la defensa de la legalidad en el ámbito de las vías pecuarias, dejando de considerarlas como un sujeto subsidiario frente a otros actores públicos o privados", concluyen.