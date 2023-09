El edil socialista Viondi, expulsado del Pleno tras ser apercibido tres veces y después de "tocarle la cara" a Almeida

El PP exige a Maroto que pida su acta del concejal y le suspenda de militancia

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El concejal del PSOE Daniel Viondi ha sido expulsado este jueves del Pleno del Ayuntamiento de Madrid después de ser apercibido tres veces y de de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, le recriminara al edil socilista "tocarle la cara tres veces".

"Es un violento en los plenos, no se lo voy a permitir", ha expresado el alcalde, quien ha recordado que ya fue expulsado de otro pleno por decir que iba a "arrancarle la cabeza" a un diputado en la Asamblea de Madrid.

Almeida, visiblemente enfadado, le ha exigido que no le vuelva "a tocar la cara jamás" y el presidente del Pleno, Borja Fanjul, tras tres avisos, le ha expulsado de la Cámara.

Tras ello, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha exigido a la portavoz del PSOE, Reyes Maroto, que pida el acta de concejal de Viondi porque su comportamiento es "incompatible con la condición de concejal", que le expulse y le suspenda de militancia.

"No puede haber amenazas de violencia porque sino no podremos contraponer ideas. Tenemos que ser ejemplares en nuestro comportamiento", ha destacado Carabante, quien ha asegurado que no cabe en el Pleno la actitud "amenazante, violenta y macarra".