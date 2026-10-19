Ediles de PSOE abandonan la comisión municipal tras sentirse "insultadas" por Levy y no conseguir amparo de Presidencia

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Las concejalas socialistas en el Ayuntamiento de Madrid María Caso, Ana Lima y Meritxell Tizón han abandonado la comisión de Políticas Sociales, Familia e Igualdad tras sentirse "insultadas" por la edil del PP Andrea Levy y no conseguir el amparo de la Presidencia de este órgano, Paula Gómez Angulo. Levy ha negado insulto alguno y ha descrito como "show" la marcha de las socialistas.

En un tenso debate sobre la situación de las escuelas infantiles municipales, fuentes socialistas han informado a Europa Press que Levy se habría dirigido a una de las concejalas haciendo un gesto en la cabeza y espetándole, fuera de micrófono, que estaba "loca".

Caso ha pedido amparo a la Presidencia, que ha asegurado no haber oído el insulto. "Yo no lo he visto y no voy a pedir rectificación de algo que yo no he visto", ha decidido Gómez Angulo. Ante la que han considerado falta de amparo por la Presidencia, las concejalas socialistas han abandonado la comisión. En un punto del orden del día posterior, la edil de Más Madrid Pilar Sánchez ha reprochado a Levy sus continuas "faltas de respeto" en las comisiones.

"LA SALUD MENTAL ES LO SUFICIENTEMENTE SERIO PARA NO FRIVOLIZAR"

Antes de terminar la comisión, Levy ha solicitado la palabra para aclarar acusaciones contra ella "absolutamente falsas" y afear a Caso que quiera utilizarla para "hacer un poco de show". "Los asuntos de salud mental son lo suficientemente serios para que nadie frivolice sobre ellos", ha defendido la también concejala-presidenta de Retiro.

Andrea Levy ha explicado que estaba manteniendo una conversación "de política nacional" con el compañero que tenía al lado, el delegado del ramo, José Fernández, y que lo único que hizo fue "una referencia de no entender lo que estaba diciendo". A partir de ahí Caso "se levantó como una furia" imputándole "haber dicho cosas que no".

"No se puede mentir falsamente, sobre todo cuando no ha escuchado nada. No he dicho nada. Ni tan siquiera el compañero que tengo más cercano lo ha escuchado. Que dejen de montar shows", ha concluido Levy.