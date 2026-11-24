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MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El festival de música electrónica elrow Town Madrid regresará al Recinto Ferial de Torrejón de Ardoz el próximo 1 de mayo, donde prevé reunir a más de 35.000 personas en una jornada de 12 horas de música, espectáculos y actividades inmersivas.

Según ha informado la organización del festival, la nueva edición contará con nueve escenarios y más de 70 artistas, cuyos nombres y los detalles de la programación se darán a conocer próximamente. El evento se desarrollará entre las 12 y las 00 horas, coincidiendo con la festividad del Día del Trabajador.

El festival volverá a desplegar su formato de ciudad efímera, con diferentes espacios temáticos, escenografías de gran formato, intervenciones artísticas, personajes y espectáculos repartidos por todo el recinto.

La propuesta combinará música electrónica y entretenimiento inmersivo, con el público como protagonista de las distintas experiencias que se desarrollarán a lo largo de la jornada.

FIESTA EN FABRIK Y VENTA DE ENTRADAS

Tras la finalización del festival, la celebración continuará en Fabrik Madrid, que acogerá la fiesta oficial posterior o 'after party' de elrow Town Madrid 2027.

Las entradas se pondrán a la venta en la página web oficial del festival (elrow.com) el 1 de diciembre, en una primera fase de preventa para usuarios registrados, y el 2 de diciembre para el público general. El periodo de venta anunciado se prolongará hasta el 8 de diciembre.

MÁS DE SEIS MILLONES DE ASISTENTES EN TODO EL MUNDO

Fundada en 2010 por Cruz y Juan Arnau, elrow es una compañía especializada en festivales y espectáculos de música electrónica con presencia en ciudades como Ibiza, Madrid, Londres y Las Vegas.

La marca, vinculada a la familia Arnau, impulsora también del Monegros Desert Festival y del club Florida 135, ha celebrado eventos en más de 200 ciudades de 45 países de los cinco continentes, con más de seis millones de asistentes.

En 2026, elrow recibió el Golden Moon Award al mejor evento del mundo por su residencia en [UNVRS] Ibiza.