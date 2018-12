Una empresa de vehículos eléctricos llega a los municipios del noroeste para facilitar su acceso a Madrid Central

Publicado 11/12/2018 14:44:34 CET

La empresa Wishilife pone en marcha un proyecto pionero en España

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Boadilla del Monte es uno de los municipios de la zona noroeste elegidos por la empresa Wishilife para poner en marcha un proyecto pionero en España que podrá paliar los problemas de movilidad y acceso a Madrid de los vecinos, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Se trata de la primera operadora independiente de carsharing que comienza hoy su andadura en pruebas cubriendo las localidades de Boadilla, Majadahonda, Las Rozas y Pozuelo, además de la almendra central de Madrid.

El servicio arranca inicialmente con 40 vehículos eléctricos de diferentes marcas para adaptarse a las necesidades del usuario que puede alquilarlo por unos pocos minutos, horas, días o incluso anualmente.

La previsión es alcanzar las 300 unidades en el primer año y las 1.000 en el segundo. Un valor importante es que no se paga por tiempo sino por kilómetros recorridos.

El hecho de no preocuparse de gastos de aparcamiento, impuestos, seguro, etc, lo convierte en una alternativa viable incluso al coche particular.

A través de una aplicación móvil (app) existe la posibilidad de solicitar un vehículo, que llegará en un tiempo máximo de 20 minutos, y de dejarlo en cualquier zona en la que será recogido; también se da la opción de compartirlo en los traslados.

Otras ventajas son, por ejemplo, una tarifa plana (sin límite de kilómetros) desde el Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez, tarifas que incluyen el mantenimiento y seguro del vehículo, un cargador especial que la compañía instala gratuitamente en el domicilio de aquellos que contraten alquiler a largo plazo y un abanico de precios y condiciones ventajosas.

El servicio, que está accesible en la web www.wishilife.com o en la app, pretende dar respuesta a las necesidades de movilidad de los vecinos contribuyendo a disminuir los atascos y la contaminación.

La empresa se pone en marcha en la zona noroeste por ser una de las zonas más congestionadas en su conexión con el centro de Madrid; al ser vehículos eléctricos, tienen la posibilidad de usar el bus-vao sin necesidad de ir dos personas.

Además se trata de loclaidades que cuentan con un número elevado de viviendas con garaje propio y muchas zonas residenciales.

Los alcaldes de Boadilla, Antonio González Terol, y de Las Rozas, José de la Uz, han estado hoy presentes en el acto de presentación de la iniciativa.