La EMT lanza un nuevo servicio de bicicletas eléctricas sin base fija, que estará disponible al 50% desde mañana

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) despliega en Madrid el servicio 'BiciMAD Go', un nuevo proyecto de movilidad compartida con bicicletas eléctricas sin base fija; compuesto por 454 dispositivos.

Según ha explicado el Consistorio en un comunicado, las va a distribuir en 72 puntos de 15 distritos: 46 calles de ocho distritos situados en el interior de la M-30 (Centro, Salamanca, Retiro, Tetuán, Chamberí, Chamartín, Arganzuela y Moncloa) y 25 zonas de siete distritos de fuera de la vía de circunvalación (Hortaleza, Ciudad Lineal, Moratalaz, Puente de Vallecas, Usera, Carabanchel y Latina). En total se situarán 254 vehículos en diferentes barrios de la almendra central y 200 en el exterior.

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha comprobado este lunes cómo se termina de implementar el 50 por ciento de la flota de BiciMAD Go, en este caso, en la glorieta de Francisco Fernández Ordóñez, en Hortaleza, distrito donde hasta el momento no llega BiciMAD.

Las últimas diez unidades que faltaban por colocar se han situado junto a la estación de metro de Pinar del Rey. "La virtualidad de esta nueva modalidad es que estén situadas alrededor de estaciones de metro, de autobuses o nudos de transporte para favorecer la intermodalidad, que es uno de los principios por los que se rige la movilidad sostenible del Ayuntamiento", ha asegurado Carabante.

BiciMAD Go funcionará las 24 horas de los 365 días del año, constituyendo una "alternativa de movilidad sostenible en Madrid diferenciada del servicio de BiciMAD pero complementaria".

Tal y como consta en la resolución para la concesión de estas autorizaciones demaniales gratuitas y temporales que permiten el despliegue de hasta 4.800 bicicletas eléctricas 'free floating' en la capital, la puesta en marcha de BiciMAD Go será progresiva: el primer reparto contempla que, al menos, el 50 por ciento de la flota esté disponible antes de mañana, 1 de septiembre. El resto deberá estar operativa en las calles antes del 1 de noviembre.

El modelo de vehículo eléctrico que la EMT utilizará para sus bicicletas sin estaciones o sin base fija es el mismo empleado en BiciMAD pero con algunas diferencias operativas como es la existencia de un candado que bloquea la rueda trasera y visuales, ya que las bicicletas de BiciMAD Go están identificadas con el nombre del servicio vinilado sobre el cuadro de cada vehículo.

Para utilizar BiciMAD Go es necesario registrarse previamente en el servicio a través de la aplicación de BiciMAD seleccionando BiciMAD Go y cumplimentando los datos personales y el medio de pago. Los actuales usuarios de BiciMAD podrán registrarse de una forma muy sencilla mediante la opción 'Activar BiciMAD Go' en el menú lateral de la aplicación.

El alta queda confirmada de manera automática mediante el envío de un correo electrónico. Desde ese momento, el usuario puede utilizar el sistema desbloqueando la bicicleta, siempre a través de la aplicación, leyendo el código QR situado en el cuadro del vehículo. Mediante esta operación, el sistema desbloquea el candado situado en la rueda trasera y libera la bicicleta.

Para terminar el viaje, el usuario cerrará el candado de forma manual y confirmará en su aplicación que el trayecto ha finalizado correctamente. Un viaje puede terminar tanto en las estaciones de BiciMAD como en cualquier ubicación permitida por la regulación vial vigente, circunstancia que dota al sistema de total libertad de movimiento.

Cualquier bicicleta de BiciMAD Go anclada en una estación de la red puede ser utilizada por un abonado de BiciMAD, una vez activado este nuevo servicio, en las mismas condiciones que una bicicleta BiciMAD tradicional.

A fin de asegurar el cumplimiento de la normativa y para facilitar la convivencia, la aplicación no permite iniciar o finalizar un trayecto de BiciMAD Go en calles con prioridad peatonal ni en espacios peatonales contiguos a parques históricos como El Retiro, así como en los mismos parques.

La tarifa general del servicio es de 0,19 euros por minuto, aplicándose un 50 por ciento de descuento en aquellos viajes que finalicen en una estación de la red de BiciMAD.

El sistema está concebido para que la interacción del usuario con el sistema pueda realizarse desde la aplicación de BiciMAD para smartphones. A través de ella, el usuario podrá darse de alta, establecer su medio de pago, comprobar la ubicación y disponibilidad de vehículos, iniciar o finalizar trayectos, consultar los viajes realizados, así como la facturación de los mismos. Igualmente, este será el canal para notificar cualquier incidencia que se produzca durante el uso del servicio.

La EMT ha creado la web www.bicimadgo.com y ha diseñado una guía para informar al usuario sobre las condiciones de utilización, normas de estacionamiento y otras recomendaciones.

Este nuevo servicio contará con las mismas medidas de seguridad que se implementaron en BiciMAD desde que se puso en marcha tras finalizar el estado de alarma a consecuencia de la Covid-19.