EMVS adquirirá en usufructo viviendas de uso turístico para alquilar, con ayudas para reformarlas y alarma antiokupación

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Álvaro González, ha anunciado que se impulsará próximamente un plan integral por el que la EMVS adquirirá en usufructo viviendas de uso turístico (VUT) para alquilar, que incluirá anticipos del coste de las reformas al cero por ciento de interés hasta los 45.000 euros y alarma antiokupación.

Lo ha adelantado este miércoles el también presidente de la EMVS en la comisión de Desarrollo Urbano, que ha destacado otras ventajas para los propietarios, como la garantía del pago de la mensualidad del inquilino y la devolución de la vivienda en perfecto estado.

Ha sido el concejal de Más Madrid Luis Cueto el que ha elevado a la comisión el estado del acuerdo del Pacto de la Villa, con la búsqueda de soluciones para la transformación de las 15.000 viviendas de uso turístico al mercado tradicional de alquiler.

González ha explicado que se trata de encontrar una solución a las VUT desocupadas fuera de norma o a las que no tienen actividad dada la caída del turismo por la Covid-19. Cueto, por su parte, cree que el Gobierno da la sensación de "arrastrar los pies" en un asunto "que parece que no les gusta", con "vecinos enfadados y propietarios que también lo están porque las ayudas no les llegan".

El delegado de Vivienda ha adelantado que en las próximas semanas se pondrá en marcha una campaña para dar a conocer el plan, con especial hincapié en zonas con gran presencia de VUT, como Centro y Salamanca.