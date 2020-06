Enrique López reprocha al Gobierno que no se reformasen las leyes para permitir a las autonomías decretar confinamientos

El consejero de Justicia de Madrid cree que "caben muchas interpretaciones legales" sobre las competencias de la Comunidad de cara a un nuevo rebrote

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha reprochado al Gobierno central que en los últimos meses no haya impulsado una "reforma legal" para permitir a las autonomías adoptar "medidas adecuadas" ante un rebrote, como podría ser decretar un confinamiento.

Así, ha explicado que actualmente hay "una legislación con poca calidad" que regularía el margen de acción de la Comunidad y ha citado la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986 y la Ley General de Salud Pública de 2011.

"El Gobierno no ha hecho lo que pidió el PP hace dos meses. Una reforma legal para estas leyes con la que podrían haberse adoptado medidas adecuadas y no con un grado de duda como el que tienen los expertos", ha cargado López en una entrevista en 'EsRadio', recogida por Europa Press.

En esta clave, ha indicado que en la actualidad podrían establecer "limitaciones muy concretas y muy particularizadas" como ha ocurrido con los rebrotes localizados en Huesca, pero que no podrían establecer de manera autónoma el "confinamiento de toda una población"; un escenario para el que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quiere establecer un protocolo junto a Delegación del Gobierno.

Aún así, ha recalcado que lo importante es no tener que llegar hasta el punto de solicitar un aislamiento social y que, pera evitarlo, desde la Consejería de Sanidad se está trabajando en un plan específico para rebrotes y, en ese marcó, aplicarán "las medidas que garanticen la seguridad"; aunque a reconocido que en materia de seguridad ciudadana desde la autonomía no tienen competencias sobre la Guardia Civil y la Policía Nacional por lo que necesitarían al Ejecutivo central.

"No estamos teniendo una gran interlocución con ellos. Estamos pidiendo además un plan específico para Barajas, que tenga en cuenta cada país y su situación epidemiológica. No se puede estigmatizar a un ciudadano, pero hablamos de vuelos procedentes de países con la pandemia no controlada, para los que pedimos más rigor frente a aquellos que sí la tienen más contenida", ha indicado el consejero madrileño.

Por último, ha concluido lanzando un mensaje de tranquilidad y diferenciando la situación actual de la de febrero, cuando "no había medidas de control y detectores". "Ahora todas las comunidades trabajamos en planes de prevención con rastreadores que nos permitirá controlar una nueva ola si llegase", ha zanjado.