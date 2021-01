Enrique Ossorio: "Al PSOE los parados le importan tres pepinos los parados. Cada vez que gobierna, genera 3 millones"

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha afirmado este sábado que al PSOE los parados "le importan tres pepinos, cada vez que gobierna genera tres millones"; y asegura que el comercio y las empresas "le dan exactamente igual" porque cuando gobierna "les lleva a la hecatombe".

Ossorio ha respondido así a las críticas del PSOE y del resto de partidos de la izquierda, que han señalado que las medidas restrictivas tomadas ayer por el Ejecutivo regional para evitar la propagación del coronavirus "llevan tarde y son insuficientes". Esas restricciones pasan, entre otras cuestiones, por adelantar a las 21 horas el cierre de bares, restaurantes y comercios, entre otros sectores.

"Al PSOE le da igual que haya parado. La Comunidad ha conseguido el equilibrio difícil de la protección de la salud y el mantenimiento de la economía. Hay comunidades con 1.300 casos y 1.400 por cada 100.000 habitantes y en Madrid tenemos bastante menos. Al PSOE el comercio y las empresas les da exactamente igual, cada vez que gobierna les lleva a la hecatombe. Pero a nosotros sí nos importa", ha dicho.

El consejero ha dicho que han sentido "muchísimo" tomar la media de restringir horarios de actividad económica, "pero estábamos en un crecimiento de los contagios". "Fue muy difícil tomar esta decisión pero hay que tomarlas aunque sean duras. Nosotros lo sentimos por la hostelería y el comercio pero no había más remedio que tomarlas", ha apuntado.

"Todos sabíamos que tras las reuniones familiares de Navidad iba a haber un incremento y hay familias enteras contagiadas. Pero se ha unido la cepa británica, que semana a semana se va duplicando. El doctor Simón dijo que no había que preocuparse pero desde el Reino Unido tienen más mortalidad y están creciendo los casos. En las zonas de salud tenemos ya entre un 9 y un 30 por ciento", ha concluido Ossorio.

EL PAPEL DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

El titular regional de Educación considera que el Gobierno de España "debería tomar cartas en el asunto" para controlar la pandemia porque desde junio con la desescalada "ha dejado en manos de las comunidades de lo que hay que hacer".

"Yo estoy muy satisfecho con lo que ha hecho Comunidad de Madrid, porque ha logrado combinar el respeto de la salud y protección y el respeto de la actividad económica, que es muy importante, pero no tanto como la salud. De otras comunidades no se habla en el mundo, de Madrid sí. De lo que ha hecho el Gobierno central no se habla y si se habla es para decir lo mal que se ha hecho y de los porcentajes tan malos de mortalidad y de destrucción económica que tiene", ha manifestado.

Según ha señalado Ossorio, ahora el problema es la cepa británica, que a su juicio ha entrado desde el aeropuerto de Barajas. "Isabel Díaz Ayuso lleva meses diciéndole a Sánchez que esto no puede ser. El Covid entró por Barajas desde China e Italia y la cepa británica ahora" ha criticado.

"Lo que tiene que hacer es no entorpecer a los demás, suministrar vacunas con criterios científicos, no políticos. El problema es que el Gobierno central adopta medidas políticas a un problema que debe resolverse con medidas científicas. Es su competencia actuar y no entorpecer a las comunidades que lo hacen bien", ha finalizado el consejero madrileño.