Errejón deduce de la declaración judicial de Cifuentes que "está a punto de hundirse y empieza a tirar de la manta"

Publicado 10/10/2019 10:56:58 CET

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Más País a las elecciones generales, Íñigo Errejón, ha afirmado este jueves que las declaraciones ante la Audiencia Nacional de ayer por el caso de corrupción Púnica por parte de la expresidenta regional Cristina Cifuentes, en los que implica a Pablo Casado en Fundescam, "forma parte de los manotazos que pegan quienes están a punto de hundirse y que empiezan a tirar de la manta unos contra otros".

"No me preocuparía si fueran peleas privadas del PP, en ellas no me metería. Pero lo está diciendo de gente que ha ostentado representación pública y ha manejado dinero de los madrileños, como Casado, que no conozco sus implicaciones en Fundescam, que aspira a gobernar España. El Partido Popular tiene un problema estructural de corrupción y se llama Partido Popular. Frecuentemente saca caras nuevas diciendo que vienen a regenerar y luego acaban a los tribunales", ha manifestado Errejón esta mañana a las puertas del Pleno de la Asamblea de Madrid.

El también diputado autonómico ha añadido que para que eso no llegue al Gobierno de España se necesitan "acuerdos, un poco de sensatez y responsabilidad para evitar el fracaso de la repetición electoral". "Es fundamental que todo el mundo se haga esa pregunta: ¿Votando lo mismo hay alguna garantía de que los resultados sean diferentes? Para que los resultados sean diferentes hay que votar diferente", ha lanzado.

En ese punto, el líder de Más Madrid ha reconocido que no sabe lo que dirán los españoles en las urnas pero que "es bueno la situación de Madrid, en la que todos los expresidentes están teniendo o han tenido problemas con la Justicia".

"Y creo que para eso hay dos elementos: que haya mayoría progresista en las urnas y que estos partidos tengan capacidad de ponerse de acuerdo. Para ello hay que sacar mucha gente que está harta en la abstención y hay que poner sentido común para que haya acuerdo. Y para ello hace falta Más País", ha esgrimido.

Sobre el mismo asunto se ha pronunciado el nuevo portavoz de Más Madrid en el Parlamento autonómico, Pablo Gómez Perpinyà. "Ayer vimos a la expresidenta Cifuentes circulando por la Audiencia Nacional después de varios meses diciendo que todo era una persecución a su persona, pero resulta que al final está imputada por Púnica y es evidente que ha tenido que desmentir sus palabras anteriores", ha expuesto.

Y considera que está "en la misma situación" la actual presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "que de alguna manera ha venido diciendo que todo lo de Avalmadrid tiene que ver con una persecución de la izquierda contra ella y su persona". Por eso, del diputado errejonista le ha pedido que sea "razonable" y colabores para no seguir el mismo camino de Cifuentes porque "no lleva a buen puerto y porque los madrileños ya han pasado vergüenza suficiente".