Errejón se jacta de "ensanchar" el bloque progresista y avisa a votantes de Cs que si ahora repiten "votarán a Vox"

Publicado 23/05/2019 15:38:30 CET

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Más Madrid a la Presidencia regional, Íñigo Errejón, se ha jactado este jueves que ha sido el partido que "se ha echado estas elecciones al hombro y que está ensanchando el bloque y que va a permitir una victoria el domingo en la Comunidad, el Ayuntamiento de Madrid y en los municipios".

Durante una visita a Collado Villalba, Errejón ha indicado que su campaña "tiene un rumbo ascendente" y que si se publicaran ahora encuestas Más Madrid "estaría dando más arriba, que no es una competición entre partidos, sino la posibilidad de que haya un equilibrio en las cuentas y gobernar para quien lo necesita".

"Es una oportunidad en 25 años de tener un gobierno autonómico al servicio de la gente y no al servicio de la Púnica, de la Gürtel, del endeudamiento y las chapuzas. Hoy vamos a pasear por el río Guadarrama. La Comunidad tiene que ser una comunidad verde. Yo no me resigno que la Comunidad sea un conjunto exclusivamente de hormigón y de tubos de escape. No sólo por que en la Comunidad hay 14 muertes al día derivadas de la contaminación, sino por el derecho de vivir mejor, impulsar la economía y ser más felices y eso pasa por una transición ecológica de la economía y por una renaturalización de nuestros espacios verdes y por una ley de patrimonio natural que falta desde hace tiempo en la región", ha argumentado.

El aspirante de Más Madrid se ha mostrado "optimista" y en tres días los madrileños "van a dar un paso histórico y eso hace falta que los madrileños si comparten ideas de sentido común acudan a las urnas, independientemente de lo que hayan votado antes".

"Hace un mes ninguna encuesta decía que fuera posible el cambio y hoy todas dicen que es posible, siempre y cuando todos los madrileños voten. Es hora de que Madrid entre en el siglo XXI y que el dinero lo pongan en los hospitales, escuelas infantiles en vez de en la Púnica o en la Gürtel. Eso lo comparte cosas que han votado otras cosas en las generales y gracias a esas ideas de sentido común pude haber cambio", ha manifestado.

En ese momento, Errejón quiere advertir que hay gente que en otras citas electorales ha querido un Madrid y una España más moderna y europea y más regenerada que ha votado a Ciudadanos. "Pero hoy, votar a ciudadanos es votar porque van juntos, porque quieren gobernar juntos y porque quieren mandar el Orgullo LGTBI a la Casa de Campo o a las mujeres en la cocina. Y en ese sentido, quiero ser muy claro: si se quiere que Madrid avance y progrese se tiene que votar a candidaturas progresistas y la que se ha echado estas elecciones al hombro y que está ensanchando el bloque y permitiendo una victoria el domingo se llama Más Madrid", ha añadido.

Íñigo Errejón también ha destacado que en esta campaña no ha prestado atención a las discusiones de partido, sino en los problemas de los ciudadanos porque así "se gana muchísima energía". "Hay mucha gente que nos ha dicho que se nos ve mejor y con más tono y ganas en la campaña, porque le dedicamos tiempo a lo importante. Discutimos menos de partidos, listas y nombres y más de hospitales y hacer ecología social. Se gana muchísimo tiempo así y hemos hecho una campaña en el que nos hemos centrado en los madrileños, no en los partidos", ha esgrimido.

Preguntado por los pactos, el candidato regional ha respondido que "si los votos progresistas dan, habrá gobiernos progresistas" y cree que así será por las "ganas, alegría y la ilusión" de Más Madrid.

"La derecha, en cambio, no está diciendo lo que quiere hacer con Madrid, sino que está atacando, sembrando miedo, diciendo que a los niños se les da clases de zoofilia, de decir que los gais y las lesbianas tienen que meterse en el armario, de decir barbaridades y que la gente tenga miedo al cambio político. Los madrileños no tenemos miedo porque somos una tierra siempre de futuro e innovación y en este caso queremos dar un paso adelante. Ya está bien después de 25 años de lastre, deuda, chapuza y corrupción. En tres días le vamos a dar la vuelta", ha manifestado.

Por su parte, el candidato de Más Madrid a la Alcaldía de Collado Villalba, Gonzalo Díaz, ha asegurado que están "muy potentes para transformar el municipio y a punto de conseguir un gobierno de progreso". "Vamos a conseguir un pueblo que no deje a nadie atrás, recuperar los espacios naturales, cambiar el modelo productivo y crear un Collado Villalba en el que todos estemos orgullosos de vivir. Si los números dan, Más Madrid no podrá ningún impedimento para un gobierno de progreso aquí. Vamos a echar al PP y acabar con los 8 años de chapuza y desgobierno del PP aquí", ha concluido.