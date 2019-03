Errejón llevará a Fiscalía el informe de Cámara de Cuentas antes de elecciones y también ve "responsabilidad cívica"

Publicado 29/03/2019 14:21:54 CET

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Más Madrid a la Presidencia regional, Íñigo Errejón, ha apuntado este viernes que llevará a la Fiscalía Anticorrupción el reciente informe de la Cámara de Cuentas sobre los contratos adjudicados por pasados gobiernos del PP a las empresas relacionadas con las tramas Púnica y Gürtel, pero además de las responsabilidades penales también ve "responsabilidad cívica".

"Vamos a poner en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción lo que puede ser un delito de adjudicación ilícita y fraccionamiento de contratos. Ya lo hicimos hace no mucho con respecto a la Sanidad porque habían derivados a pacientes de la Pública a la Privada. Pero ojo, aquí hay una responsabilidad cívica además de jurídica. Los tribunales tienen que dilucidar la responsabilidad penal, pero las políticas se dilucidan votando", ha dicho.

El exdiputado nacional de Podemos ha afirmado que después de tanto caso de corrupción "uno encuentro una cierta confusión con los números, la Gürtel, la Púnica, Lezo, etc.".

"Me da vergüenza como madrileño no poder seguir la suerte de rosario de casos de corrupción que hay en Madrid. Los madrileños estamos profundamente cansados de este goteo permanente de corrupción, de un dinero que debería ir para hospitales y el Metro. Hoy es otro escándalo más y no es que estemos rebasados de la capacidad de indignarnos, sino que estamos a dos meses de un cambio histórico", ha agregado.

Por eso Errejón entiendo que "con el mismo PP de Esperanza Aguirre", el PP de Isabel Díaz Ayuso "no pueden estar gestionando las cuentas de los madrileños. No puede seguir gobernando quien tiene como herencia al PP de Esperanza Aguirre e Ignacio González. Ese dinero debería ir para los hospitales y el Metro y no para la Gürtel y la Púnica", ha concluido.