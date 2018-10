Errejón, sobre que el PP quiera combatir la venta ambulante ilegal: "Solo los más cobardes apuntan a los más débiles"

Publicado 07/09/2018 19:55:30 CET

El Secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Íñigo Errejón, ha señalado este viernes que la idea del PP de crear una unidad específica de la Policía Municipal para combatir "la venta ambulante ilegal" indica que "solo los más cobardes apuntan a los más débiles.

Así lo ha expresado Errejón en declaraciones a los periodistas tras visitar los colegios públicos Trabenco, en Laganés, y el Cervantes de Getafe, y después de que este viernes el PP haya anunciado presentará en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Madrid una propuesta para que la Policía Municipal cuente con una unidad específica destinada a "combatir la venta ambulante ilegal" en la capital.

También, los 'populares' propondrán la realización de una propuesta social para que "lleguen los recursos a estas personas en situación desgraciada, y una propuesta de lucha contra las mafias".

"Los números que manejamos no pasan de los dos centenares pero en todo caso cuando hay un problema en una sociedad que afronta sus retos de fututo, solo los cobardes apuntan a los más débiles. En Madrid el problema no son los más débiles, no son quienes se intentan ganar la vida con una manta, el problema fundamental está en que los que más tienen y no contribuyen. Quien no se atreve con los de arriba lo intentan con los de abajo y eso es muy cobarde", ha criticado Errejón.

En este punto, el secretario de Análisis Estratégico del partido ha señalado que el PP lo que intenta es "inflamar la convivencia", al tiempo que se ha preguntado qué opinarán de las familias que inincian el curso escolar con centros "a medio construir".

"¿No hay dinero en la Comunidad? Porque perdonan a los que más dinero tienen. Tienen que responder a los temas cotidianos de la gente y dejar de buscar chivos espiatorios y dejar de intentar de inflamar la convivencia", ha zanjado Errejón.