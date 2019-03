Errejón quiere movilizar a los abstencionistas afectados por la crisis y no "regañar" ni "discutir" con otros partidos

Publicado 29/03/2019 13:16:42 CET

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha apostado este viernes por movilizar a electorado abstencionistas de barrios y ciudades afectados por la crisis y no "regañar" ni "discutir" con otro partidos para conseguir un cambio de gobierno en la región.

Para Errejón, el "peligro" no es que haya muchos partidos políticos de izquierdas, sino la abstención que, a su juicio, "se ceba en los lugares que lo han pasado peor durante la crisis. "Nadie se tiene que quedar sin votar. Antes nos quejábamos de que no había opciones y ahora las hay. En esos barrios donde se vota menos, necesitamos una movilización electoral para un gobierno que se ocupe del conjunto de la Comunidad. El reto se llama abstención", ha insistido.

Preguntado por la decisión de las bases de IU de concurrir con Anticapitalistas y no con Podemos a las elecciones regionales, Errejón ha afirmado que no es momento de "dar lecciones" a otros partidos, en velada alusión a que Podemos haya criticado que IU concurra con una lista por separado y que, por tanto, se fragmente el voto y la posibilidad de que la izquierda gane el Gobierno regional.

"Si no nos entendemos ahora, lo haremos después. Que a nadie le quepa duda, que vamos a llegar acuerdos el día después", ha dicho Errejón este mediodía tras una reunión en el Colegio de Gestores Administrativos de Madrid preguntado por la posibilidad de llegar a acuerdos preelectorales con otros partidos.

"En política no hay que estar en lo que es más cómodo, sino en lo que coincide con las convicciones de uno, pero siempre tendiendo la mano para el que piensa diferente, con la política comprometida con la Igualdad y la Justicia social. Lo fundamental no va a ser el número de listas, sino la movilización electoral, y eso no se consigue regañando a nadie ni con discusiones de partidos. El objetivo fundamental del dinero que ha ido a la Gürtel vuelva a los hospitales y al Metro", ha añadido.