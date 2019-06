Errejón tiende de nuevo la mano a Cs para regenerar la Comunidad y pide que escuche las "voces razonables" en su partido

Actualizado 26/06/2019 18:21:39 CET

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Íñigo Errejón, ha tendido la mano de nuevo al portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, para regenerar la Comunidad de Madrid y le ha recomendado que escuche a sus "voces razonables" dentro del partido 'naranja' para que no llegue a acuerdos con un PP salpicado por la "corrupción" y un Vox que quiere "hacer retroceder la región 50 años".

Así lo ha expuesto Errejón en rueda de prensa en la Cámara regional, después de que Vox haya anunciado una propuesta de mínimos indispensable para que sus votos faciliten una investidura de centro derecha en la región: un único acuerdo programa firmado por PP, Cs y Vox.

Ante "los chantajes" de la formación de Abascal, el portavoz de Más Madrid ha pedido a Aguado que "sin exclusiones y sin sectarismos" se sienten con su partido y con PSOE para acordar formar un gobierno mínimo exclusivamente dedicado a la regeneración democrática e institucional en la Comunidad de Madrid".

"Hay que romper esta situación de inmovilismo y bloqueo y de urgencia y es necesario dar pasos adelante, tenemos que asumir nuestras responsabilidades porque comienzan a ser bochornosas las amenazas y los pactos secretos entre PP y Vox. Están sometidos a unas presiones de una formación retrógrada. Que (Cs) escuche a esas voces razonables que quieren regenerar y acabar con los años de la Gürtel", ha pedido.

A su juicio, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, está rodeado de muchos que le señalan en los últimos días que "se está equivocando" y tiene dos opciones: "enrocarse en la soberbia u optar por un poco de humildad y replantarse sus planteamientos", porque si es un partido que apuesta por la regeneración "es mala decisión hacerlo de la mano de Vox.

"Están recibiendo muchas advertencias y hay muchas voces que les dicen que ese no es el camino, por eso nosotros queremos a volverles a tender la mano porque un partido que se llama a sí mismo regenerador no se puede permitir ir de la mano con PP y Vox que hace propuestas sonrrojantes. No hay por qué resignarse y hay que saber que atrincherar al PP es exactamente lo contrario a la regeneración", ha lanzado.

"¿MERECE LA PENA DEJARSE CHANTAJEAR POR VOX?", SE PREGUNTA ERREJÓN

Hace unos días ya el portavoz de Más Madrid se aventuró a señalar que dentro de la cúpula 'naranja' se había abierto un "debate interno" sobre los pactos que se estaban produciendo en las distintas comunidades y ayuntamientos. Según Errejón, ahora existen "voces autorizadas" que no quieren como "compañero de viaje" para su partido "la corrupción y la extrema derecha".

De hecho, ha asegurado que conoce a diputados de Ciudadanos a los que no les gusta "el trago que están pasando y por el que les está intentando hacer pasar Rivera" y considera que Más Madrid puede aún convencer a la dirección de Ciudadanos para que cambie de rumbo. "¿Merece la pena dejarse chantajear por Vox para mantener al PP de la Gürtel?", ha preguntado a la formación 'naranja'.

En este punto, Errejón ha asegurado que esta es una "llamada" a que Ciudadanos se sume y una para que se produzca un cambio con un programa mínimo que garantice la regeneración en la Comunidad. Todos sus diputados, ha remarcado, se van a centrar "en buscar una alternativa en busca de la regeneración", para lo que ya se están manteniendo "conversaciones muy fluidas" con los socialistas y creen que hay posibilidades de que se produzca ese cambio en la autonomía.

Con Ciudadanos reconoce que no comparten muchos puntos programáticos como en lo referente a Economía o Políticas Sociales, pero sí "prioridades" como lograr "un gobierno de regeneración en la Comunidad". El portavoz de Más Madrid ha instado a Ciudadanos a "mirar en un sentido de izquierdas" y de "regeneración" para "sanear las instituciones madrileñas".

"Hace falta que se levanten las alfombras y se abran los cajones hace falta gobierno colabore con la Justicia y no entendemos que es lo que les mueve a tener atrincherado al PP que es un partido salpicado por la corrupción", ha sostenido.