Errejón votará 'no' a que Ayuso sea presidenta por “higiene democrática”: “A Cs se le debería caer la cara de vergüenza”

448232.1.644.368.20190805131549

"Va a ser el Gobierno de la inestabilidad y de las peleas constantes", ha vaticinado

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Íñigo Errejón, ha reiterado este lunes que votará en contra de que la 'popular' Isabel Díaz Ayuso sea investida como presidenta de la Comunidad por "higiene democrática" y cree que a Ciudadanos, "su socio de Gobierno" se le debería "caer la cara de vergüenza".

En rueda de prensa en la Cámara regional, Errejón, tras reunirse con el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, durante poco más de 15 minutos, ha mostrado su predisposición a votar en contra para que la candidata del PP sea la dirigente madrileña en el próximo Pleno de investidura.

"Le hemos manifestado que la Asamblea no puede ser un iglú, ni una burbuja de lo que ocurre fuera. La Fiscalía Anticorrupción pide la imputación de los expresidentes de los cinco últimos años de Gobierno en la Comunidad, por higiene democrática no se puede investir a Ayuso, y a los socios del Gobierno del PP se les debería caer la cara de vergüenza, que dirán que ella no tiene nada que ver con esos escándalos ", ha lanzado.

En este punto, el portavoz de Más Madrid se ha preguntado si tanto su homóloga en Vox, Rocío Monasterio, como el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, pueden poner la mano en el fuego por Ayuso y pueden garantizar que no se pueda producir una situación similar".

A su juicio, "no se puede prorrogar cuatro años a una política entrampada en casos de corrupción" y ha añadido esto "no tiene nada que ver con la regeneración de Ciudadanos".

Errejón ha comparado a la formación 'naranja' con la aplicación de 'Face App', que te demuestra cómo serás en 40 años, y el aspecto de Ciudadanos será "el mismo que el PP de la corrupción de la mano de un partido pequeñito que tiene mucho odio".

"Por todo esto nuestro voto es contrario y nos ponemos a trabajar desde ya para ser referentes de quienes quiere una Comunidad que trabaje por la dignidad de las instituciones. Lo único que queremos es un gobierno de regeneración, no un Gobierno como este que nace extraordinariamente débil. Va a ser el Gobierno de la inestabilidad y de las peleas constantes. Nace inhabilitado", ha vaticinado.