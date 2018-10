Un error informático en la documentación obliga a dejar sobre la mesa de una comisión el debate de presupuestos

Actualizado 25/11/2011 16:07:35 CET

El retraso, criticado por la oposición, impedirá el debate y votación del presupuesto de 2012 en el próximo Pleno municipal

LEGANÉS, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno local de Leganés, del PP, ha dejado este viernes sobre la mesa de la comisión plenaria de Régimen Jurídico y Hacienda el debate sobre el presupuesto municipal de 2012, debido, según han informado a Europa Press fuentes municipales, a un "error informático que ha impedido sacarlos antes", lo que impedirá que las cuentas del próximo año se debatan y aprueben en el próximo Pleno del Ayuntamiento, previsto para el martes.

Este error ha propiciado que la documentación enviada a los Grupos municipales para su estudio estuviese "incompleta", ya que sólo contenía dos capítulos de los seis que se debían abordar en la sesión, según han confirmado a Ep los portavoces de PSOE, IU y 'Unión por Leganés' (ULEG).

La oposición ha apuntado al respecto que la ley obliga a que los grupos dispongan de esta documentación el mismo día que se hace la convocatoria, en este caso, el pasado martes, aunque ésta no llegó completa hasta el jueves por la tarde.

El exalcalde y portavoz del Grupo municipal Socialista, Rafael Gómez Montoya, ha atribuido este tercer retraso a la "ineptitud" del Ejecutivo local. Así, ha asegurado estar "impresionado por la ineptitud del equipo de Gobierno, que no ha sido capaz --ha opinado-- de elaborar ni la mitad del presupuesto, y lo poco que ha hecho ha sido en unos términos opacos y nocivos para la ciudad".

"Lo que está claro es que no podemos permitirnos a unos gobernantes que no saben ni lo que hacen, ni lo que hay que hacer, unos gestores que no conocen ni lo más básico", ha señalado.

Por su parte, el portavoz del Grupo municipal del PP, Juan Manuel Álamo, ha replicado a estas críticas asegurando que "se cree el ladrón que todos son de su condición". En este sentido, ha aclarado que "si dejar sobre la mesa unos presupuestos para que pueda estudiarlos la oposición antes de la aprobación inicial tiene otra consideración más allá de la transparencia democrática, es para hacérselo mirar".

"Sólo cuando un vive en el oscurantismo y en las cloacas políticas --ha agregado Álamo--, puede molestarle la luz".

Mientras, el portavoz de ULEG, Carlos Delgado, ha calificado como "mal menor" lo sucedido ya que, según ha asegurado, finalmente se dará "tiempo" a los Grupos para que puedan "reflexionar" sobre las cuentas municipales del próximo año.

No obstante, Delgado ha apuntado que "no parece correcto" que el Ejecutivo municipal presentase los presupuestos a la prensa esta semana cuando "los miembros que deben votarlos" no tenían la información completa.

En la misma línea, el portavoz del Grupo municipal de IU, Raúl Calle, ha declarado que el hecho de dejar sobre la mesa el presupuesto en la comisión demuestra "la soledad" del Ejecutivo local, que necesitará del apoyo o la abstención de los grupos para hacer prosperar los presupuestos.

A juicio de Calle, la situación es fruto de la "improvisación" del Ejecutivo, que, a su entender, "no está cumpliendo sus propios compromisos". "Los hechos le ponen en evidencia", ha asegurado.