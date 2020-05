Escudero asegura que hay 199 residencias medicalizadas y que Primaria tiene "capacidad diagnóstica de sobra"

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha indicado este jueves que hay 199 residencias medicalizadas en la región y que en Atención Primaria tiene una capacidad diagnóstica "de sobra" para detectar posibles casos de Covid-19.

Durante la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno de la Cámara regional de este jueves, a la pregunta de la diputada del PSOE Purificación Causapié sobre con qué recursos cree el Gobierno que debe contar un centro residencial de mayores medicalizado para hacer frente a la pandemia, Escudero ha defendido que desde el inicio de la pandemia se han realizado 8.000 traslados y se han realizado a hospitales de agudos, de media distancia o a otras residencias.

De un total de 475 residencias, se han realizado un total de 566 actuaciones, medicalizándose 199 de ellas.

Contando para ello con 28 equipos de profesionales de Atención Primaria, 38 de hospitales, 56 profesionales de las Mutuas y 26 servicios de Geriatría de los hospitales que, además, ejercer la coordinación y el seguimiento de todas las actuaciones en su condición de geriatras de enlace con las propias residencias.

"Vamos seguir prestando esa asistencia sanitaria y seguir trabajando en este tipo de actuaciones donde sea necesario", ha aseverado el consejero.

En la respuesta a la pregunta del diputado de Vox José Luis Ruiz Bartolomé sobre si van a adoptar ayudas a empresarios y autónomos para que se hagan test de Covid-19, el titular de Sanidad ha sostenido que

la estrategia diagnóstica de la Comunidad frente al virus se centra principalmente en la realización de PCR.

A datos actualizados a día de hoy, el consejero ha desgranado que solo en Atención Primaria se han hecho "más de 3.300 PCR", por lo que cree que "hay capacidad diagnóstica más que de sobra para poder dar respuesta a estas sospechas Covid". Aspecto que también considera que les "fortalece" a la hora de pedir el cambio de fase al Gobierno central.

En este punto, Escudero ha indicado que los test, por las características y sensibilidad que presentan, "se están aplicando para la realización de estudios de seroprevalencia", que permitan conocer el alcance de la enfermedad, "no para garantizar un diagnóstico, tal y como ha estipulado el Ministerio de Sanidad".

El consejero ha asegurado que son "plenamente" conscientes de la necesidad que tienen las empresas, los autónomos y todos los trabajadores "de poder reincorporarse a su actividad profesional con las mayores garantías".

"FALTA UN PLAN CLARO", DICE PSOE

Por su parte, la parlamentaria del PSOE Puri Causapié ha reprochado al Ejecutivo autonómico que no dejen "hablar" al consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, "porque dice lo que es evidente, que las residencias no están medicalizadas".

"Han llegado muy tarde y seguimos echando en falta un plan claro con recursos encima de la mesa y con capacidad de respuesta. Motivo por el que Madrid no pasa a la fase 1 y espero que lo corrija", le ha pedido.

El diputado de Vox José Luis Ruiz Bartolomé ha reprochado al consejero que dijeran que iban a facilitar "test masivos" para los trabajadores y autónomos pero "no ha hecho nada". "Las grandes empresas han hecho sus propias pruebas ahorrándoles un coste a ustedes y otras empresas no lo han hecho porque no hay protocolos",