Escudero defiende el estocaje de vacunas y recuerda que otras CCAA han pedido dosis a Madrid

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha defendido este martes el estocaje de dosis de vacunas contra la Covid-19 con las que cuenta la región, que ronda el millón, para garantizar las segundas dosis y ha recordado que otras Comunidades Autónomas han recurrido al Gobierno regional para garantizarse las inyecciones.

Durante una visita al centro de vacunación en las instalaciones de El Corte Inglés de la calle Arapiles, el responsable madrileño de Sanidad ha defendido el sistema de "vacunación segura" que sigue la Comunidad, basado en garantizar la segunda dosis de las vacunas una vez inyectada la primera.

En cuanto al estocaje de un millón de vacunas en nevera, ha explicado que unas 300.000 están comprometidas con la segunda dosis de AstraZeneca y "no va a poder administrarse más porque no tenemos población a la que vacunar", y parte de las que faltan están asociadas a garantizar las segundas dosis. "Esta semana el compromiso de vacunación es de tener 650.000 dosis", ha dicho para defender esa necesidad de no perder de vista ese compromiso.

Asimismo, ha recordado que la estrategia de vacunación seguida en la Comunidad de Madrid --diseñada por técnicos de Sanidad, ha recordado-- cuenta con la particularidad del sistema de autocita ya que es la única región que ha recurrido al mismo y que ha definido como un "éxito".

GARANTIZAR LA PAUTA COMPLETA

En esta línea, ha recalcado la necesidad de un estocaje para atender la garantía de pauta completa en el caso, por ejemplo, de situaciones como la actual con 200.000 huecos en el sistema de autocita previstos.

En cualquier caso, ha subrayado la necesidad de garantizar esa segunda dosis y ha apuntado que otras Comunidades Autónomas, que no ha querido citar por respeto a sus líneas de actuación, han recurrido al Gobierno madrileño "en alguna ocasión" para pedir vacunas y poder completar el proceso.

"No solo hay que pensar en estrategias de primeras dosis, como han hecho otras Comunidades, sino también ahora, en vista a esa reducción de recepción de vacunas, --otras regiones-- ya están preocupados puesto que tienen que alargar los plazos de administración de la segunda dosis", ha indicado.

En cualquier caso, ha apuntado CCAA "el proceso de vacunación no es una competición". "No entramos a valorar la estrategia de otras Comunidades Autónomas, pero nosotros por responsabilidad tenemos que tener garantizadas esa segunda dosis y sobre todo en previsión de que la recepción de vacunas nunca se ha hecho de manera cierta desde el inicio de la pandemia", ha explicado.

De este modo, ha resumido, la Comunidad de Madrid debe seguir "en esa línea de vacunación segura, con la certeza de que uno se compromete con primeras y con segundas dosis". Finalmente, ha reiterado Escudero, que ha subrayado que el objetivo marcado de llegar a las 100.000 dosis diarias está condicionado a la recepción de "dosis suficientes".