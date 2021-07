Descarta adoptar nuevas restricciones a pesar del aumento de los contagios entre jóvenes

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha descartado este viernes que sea necesario adoptar nuevas restricciones a pesar del aumento del número de contagios entre la población más joven.

"De momento y si seguimos así no vamos a tomar ningún tipo de decisión", ha explicado el consejero, que ha argumentado que a pesar de que se está produciendo una incidencia acumulada a 14 días por cada 100.000 habitantes "más importante" en la franja de edad de 15 a 35 años la presión asistencial es menor y la vacunación va a buen ritmo.

"Eso no quita que nosotros estemos en vigilancia", ha precisado no obstante durante su intervención en los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid, donde ha intervenido en el curso sobre 'El modelo Madrid en la gestión frente al Covid-19', en el curso Epidemias, zoonosis y pandemias. Una visión holística 'One Health'.

En esta línea, ha defendido que más que la incidencia acumulada en sí entre este grupo de edad hay que ir al "detalle del dato", recalcando que no es lo mimos un tope de 600 casos en enero que ahora, con un descenso en el número de hospitalizaciones y el ritmo actual de vacunación.

Así, ha señalado que hay un 65% de la población que ha recibido la primera dosis y un 50% con pauta completa para recalcar que "lógicamente, el número de huéspedes al que se puede contagiar es infinitamente menor".

Sobre este punto, ha puesto en valor el sistema de autocita para la vacunación contra la Covid-19 puesto en marcha por la Comunidad de Madrid, que recientemente ha batido un récord al registrar 150.000 peticiones en un día para recibir la dosis entre el grupo de 30 a 35 años.