Escudero dice que Illa debería explicar su rechazo a hacerse una PCR

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha manifestado que el candidato del PSOE a la Generalitat de Cataluña y exministro de Sanidad, Salvador Illa, debería explicar su rechazo a hacerse una PCR para participar en un debate televisivo.

"Sus razones tendrá y debería explicar por qué no se la ha hecho, porque una persona que ha sido ministro de Sanidad del Gobierno de España, como mínimo, debería predicar con el ejemplo y hacerse esa prueba, porque la parte diagnóstica es fundamental", ha aseverado durante una comparecencia en la Asamblea de Madrid.

"A mí no me sorprende que no se haya hecho la PCR, pero si es que no ha querido hacerlas en ningún lado, no ha querido hacerlas en el aeropuerto. Es lógico, era lo esperado", ha manifestado Escudero.

Asimismo, el consejero madrileño ha asegurado que la actuación del Gobierno central "ha sido un despropósito detrás de otro, desde el inicio". "No hay que usar mascarilla, no hay que hacer controles en Barajas, es que es una detrás de otra", ha agregado.

También ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "jugar con las emociones", al anunciar que el 70 por ciento de la población española estará vacunada para el verano, lo que ha calificado de "auténtica temeridad", así como cuando proclamó que se había "vencido al virus".

"Lo decimos como un llamamiento, por favor, que traigan vacunas. Nosotros no podemos negociar como comunidad autónoma la llegada de vacunas", ha agregado. "Es lo único que pedimos, que recibamos vacunas", y "Madrid está preparado para establecer un horizonte de pocas vacunas, que esperamos que no sea ese el horizonte, de más vacunas o de vacunación masiva", ha recalcado.

"No vamos a hacer de la vacunación una confrontación política pero sí que nos quejamos de algo que el Gobierno de España se había comprometido a enviar a nuestra región, y como así no ha sido vamos a estar permanentemente haciéndolo en el Consejo Interterritorial y donde sea necesario", ha agregado.

DEFIENDE LAS DECISIONES TOMADAS EN MADRID

Por otro lado, Escudero ha defendido las decisiones que ha tomado la Comunidad de Madrid para controlar la pandemia, en particular en relación con la hostelería.

Así, dirigiéndose al portavoz de Sanidad del PSOE, José Manuel Freire, quien ha cuestionado las medidas, Escudero le ha pedido que valore lo que ha ocurrido en otras comunidades autónomas, en un entorno muy cercano a la Comunidad de Madrid, y "cuál es el resultado del comportamiento tanto del ascenso como del descenso del número de contagios", al tiempo que ha defendido que todas las decisiones que se han tomado son de carácter técnico.

Freire ha manifestado que les preocupa que "el ego político de la presidenta les está llevando a tomar medidas que no tienen que ver con la racionalidad científica, con el consenso científico, y sí con objetivos políticos muy contrarios al interés de la salud pública", y ha instado al consejero a "no repetir el error de abrir la mano, las restricciones, antes de que baje la ocupación hospitalaria por pacientes Covid".

Así, ha criticado que la Comunidad de Madrid esté "pagando un alto precio en hospitalizaciones y en fallecimientos por medidas que no van en la línea de lo que recomienda la ciencia y lo que es el consenso de todas las autoridades de las comunidades autónomas españolas y de fuera".